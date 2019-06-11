"Если такой подход продолжится в отношении других граждан Таджикистана в России, то это создает предпосылки для ухудшения двухсторонних отношений между Москвой и Душанбе", - считает таджикский эксперт, доктор юридических наук Шокирджон Хакимов.

По его мнению, несоблюдение и тем более игнорирование международных правовых актов, законов самой России, регламентирующих права задержанных по подозрению в совершении того или иного преступления, негативно влияет на международную репутацию самой РФ, как полноправного субъекта международных отношений.

Разумеется, такой подход, когда он приобретает системный характер, создает предпосылки для ухудшения двухсторонних отношений между РФ и РТ, считает он.

Напомним, 8 граждан Таджикистана задержаны по подозрению в убийстве российского спортсмена Сергея Чуева. Возмущение у правозащитников вызвали снимки задержания подозреваемых.

«Необходимо уточнить, как с какой целью такой снимок стал достоянием информационного пространства и формировал негативное общественное мнение не только среди правозащитников РФ, но и особенно среди различных социальных категорий таджикского общества, независимо от политических взглядов, социального статуса и места жительства. К сожалению, сотрудники правоохранительных органов Москвы в данном конкретном случае совершили грубое нарушение всех существующих регламентирующих документов, включая международные обязательства РФ в области прав и свобод человека», - считает Хакимов.

Далее он констатировал, что после распространения фото задержанных первое впечатление таково, что полицейские задержали группу «гомосексуалистов или других представителей сексуальных меньшинств за организацию незаконного объединения».

«Во - вторых, акцент делается на их национальность, а не на признаки совершения ими уголовно-наказуемого деяния. В - третьих, вопреки принципу презумпции невиновности, не устанавливая меры пересечения, а также проводя другие мероприятия, связанные с подтверждением доказательства с соблюдением необходимых процессуальных действий, объявлять их преступниками, а не подозреваемыми, противоречить фундаментальным принципам Конституции и всех существующих нормативно - правовым актов», - говорит юрист.

Публикация в российских СМИ снимков задержания подозреваемых с разорванными сзади брюками и спущенными трусами вызвала возмущение некоторых правозащитников. Они сочли методы силовиков унизительными и попросили посольство Таджикистана вмешаться в ситуацию.

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