"Если такой подход продолжится в отношении других граждан Таджикистана в России, то это создает предпосылки для ухудшения двухсторонних отношений между Москвой и Душанбе", - считает таджикский эксперт, доктор юридических наук Шокирджон Хакимов.
По его мнению, несоблюдение и тем более игнорирование международных правовых актов, законов самой России, регламентирующих права задержанных по подозрению в совершении того или иного преступления, негативно влияет на международную репутацию самой РФ, как полноправного субъекта международных отношений.
Разумеется, такой подход, когда он приобретает системный характер, создает предпосылки для ухудшения двухсторонних отношений между РФ и РТ, считает он.
Напомним, 8 граждан Таджикистана задержаны по подозрению в убийстве российского спортсмена Сергея Чуева. Возмущение у правозащитников вызвали снимки задержания подозреваемых.
«Необходимо уточнить, как с какой целью такой снимок стал достоянием информационного пространства и формировал негативное общественное мнение не только среди правозащитников РФ, но и особенно среди различных социальных категорий таджикского общества, независимо от политических взглядов, социального статуса и места жительства. К сожалению, сотрудники правоохранительных органов Москвы в данном конкретном случае совершили грубое нарушение всех существующих регламентирующих документов, включая международные обязательства РФ в области прав и свобод человека», - считает Хакимов.
Далее он констатировал, что после распространения фото задержанных первое впечатление таково, что полицейские задержали группу «гомосексуалистов или других представителей сексуальных меньшинств за организацию незаконного объединения».
«Во - вторых, акцент делается на их национальность, а не на признаки совершения ими уголовно-наказуемого деяния. В - третьих, вопреки принципу презумпции невиновности, не устанавливая меры пересечения, а также проводя другие мероприятия, связанные с подтверждением доказательства с соблюдением необходимых процессуальных действий, объявлять их преступниками, а не подозреваемыми, противоречить фундаментальным принципам Конституции и всех существующих нормативно - правовым актов», - говорит юрист.
Публикация в российских СМИ снимков задержания подозреваемых с разорванными сзади брюками и спущенными трусами вызвала возмущение некоторых правозащитников. Они сочли методы силовиков унизительными и попросили посольство Таджикистана вмешаться в ситуацию.
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Гость6 часов назад
АП- вот таких слишком умных комментаторов у Вас на сайте что всему что есть в мире не довольны, может их кандидатуру продвинут на более высшее, чем сидеть в интернете и целыми днями строит из себя Правителями, Прокурорами, Знатоками и т.п, Вот кому так именно не хватает у нас, с вами наша страна перегонить Америку за секунду после вашего правления. На счёт эксперта он прав на все 100, это не начало и не конец ждём других серии со стороны Стратегического партнера Таджикистана.
sasd8 часов назад
такое ощущение что они должны были их на лимузине под будьте любезны привезти в отдел.. вроде адвокат а такую ересь несет... Нормально всё... пусть эти скоты там сгниют!!!
Гость sasd6 часов назад
А где Вы были когда изнасиловали 5 ребёнка и убили, избили в центре Петербурга семью и убили, что тогда Вы так гордо не защищали и так любезно не комментировали???
Tajik9 часов назад
Уважаемый Хакимов, вы правы но в России не сумеют отгонят мухи от армян, азербайджанцев, от украинцев или тем более иностранцев из дальнего зарубежья. А в отношении нас республик ЦА они специально ведут себя по скотски. Почему? Может потому что мы для них не кто? А может потому что наши чиновники нас не защищают? А может потому что мы как попрошайки постоянно просим у России помощи? Короче на обру мондаасту на кадру киммат. Вой бар холи точикон.
PS. А вообще-то как ещё относится к таким моральным уродам.
Гость10 часов назад
АП, вы где таких умников находите то?! "Уважаемый" эксперт, а как относиться к таким "людям" которые, приезжая в чужую страну, бухают, хулиганят и убивают?!!! Можете ответить на этот вопрос "эксперт"! Лично мое мнение, аннулировать договоренность о соглашении депортации, т.к. не зря их депортировали!!!
Гость Гость6 часов назад
Всё что Вы перечислили выше, может Вам уважаемый (ая) комментатор АП, смотрели мультики про мигрантов в РФ со СМИ. Или Вас тоже обидели, как легенду сочиняют, про 90 чтобы другии их жалели.
tajik bacha10 часов назад
"Стратегический партнер "
TajikDushanbe10 часов назад
Полностью согласен с автором данной публикации. Такое обращение к задержанным - это верх беззакония и унижения таджикской нации. Никто не оправдывает деяния этих молодых людей, но пусть это решит суд как это делается в нормальном обществе. Россия в очередной раз доказала, что является обществом с низкой политической культурой!!!!!!
ужас TajikDushanbe4 часа назад
не вот класс как россия что-то нарушит сразу ой ой а как ведет себя милиция военкомат в таджикистане это все молчат
Патриот11 часов назад
Четкое и грамотное вызказывание по инциденту.
ассистент11 часов назад
Ман худам дар руссияюм, хар шабхо дар назди хобгохамон доду фигону хандахои тоджикои мо. Ман дар мохи рамазон медидам чихел тоджикои беномусу беимон бевабози карда мегаштанд. Студентхои тоджикистон гуфта оварданшон чирки танашон як вачав, камтар вакт гузашт, алакай маст шуданд. Ман 100% боваридорам ки ин ахмакхо ин шахси бегунохро куштагиан. Аз руи ин касофатхо хамаи мардуми тоджикба мушкилихо мешавад дар руссия!