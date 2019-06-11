Товарищеский матч против сборной Китая, который пройдет cегодня в Гуанчжоу, станет первым большим экзаменом для обновленной сборной Таджикистана, заявил главный тренер нашей национальной команды Усмон Тошев на предматчевой пресс-конференции, сообщает Федерация футбола РТ.

Усмон Тошев заявил, что товарищеский матч против сборной Китая будет для нас первым большим экзаменом перед отборочным раундом чемпионата мира-2022, который стартует уже в сентябре.

"Если посмотреть на наш состав, то видно, что идет омоложение состава. Строим команду на будущее.

Из 20 игроков, которые находятся в расположение нашей сборной в Гуанчжоу, 9 футболистов в марте выступали за олимпийскую сборную Таджикистана (U-23) в отборочном турнире чемпионата Азии-2020 в Ташкенте", - сказал он.

"Мы знаем, что сборная Китая – сильная команда, которая на Кубке Азии-2019 в ОАЭ дошла до четвертьфинала. Смотрели записи последних товарищеских игр сборной Китая. Это команда с хорошим подбором игроков. Нас ждет тяжелый матч. Мы постараемся сыграть хорошо", - заявил Тошев.

Полузащитник сборной Таджикистана Парвизджон Умарбоев сообщил, что ребята постараются показать хорошую игру:

"Считаю, что чем сильнее командами ты играешь, тем ты больше и сам растешь. Сборная Китая – очень сильный соперник и для нас это будет хорошим зачетом".

Товарищеский матч межу национальными сборными Китая и Таджикистана, который пройдет во вторник, 11 июня, на стадионе «Тяньхэ» в Гуанчжоу рассудит судейская бригада из Узбекистана.

Главным арбитром на поле будет 41-летний опытный рефери ФИФА Равшан Ирматов из Узбекистана, который является рекордсменом по количеству матчей чемпионатов мира. В общей сложности на трех мировых первенств в 2010, 2014 и 2018 годах Ирматов был главным арбитром на одиннадцати игр.

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