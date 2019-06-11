Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которую продали за рекордные 450 миллионов долларов, и считавшаяся пропавшей, хранится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

По данным специализирующегося на искусстве портала Artnet, картина была доставлена на яхту принца Serene и будет храниться там, пока власти Саудовской Аравии не построят масштабный культурный центр в районе города Аль-Ула, сообщает РИА Новости.

Газета The New York Times в марте сообщила об исчезновении картины «Спаситель мира» после ее продажи на аукционе Christieʼs в 2017 году. Издание отмечало, что полотно планировали выставить в филиале Лувра в Абу-Даби, но этого не произошло. В Christieʼs сообщили, что передали картину ее владельцу, не раскрывая его имени.

twitter/LouvreAbuDhabi

Картину «Спаситель мира» в 2017 году продал российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Сам бизнесмен приобрел ее в 2013 году за 127 с половиной миллионов долларов у швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Рыболовлев подал в суд на Бувье, заявив, что тот продал полотно на 40 миллионов долларов дороже, чем купил сам.

Картина «Спаситель мира», по мнению экспертов, была написана ориентировочно в 1500 году. В XVIII веке полотно пропало, а в 1900 году его продали как работу одного из последователей да Винчи. После реставрации 2007 года несколько экспертов заявили, что «Спасителя мира» написал сам художник. При этом эксперты в Лувре по-прежнему считают картину работой мастерской да Винчи, а не одного художника.

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