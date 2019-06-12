Пассажирский автобус марки "Лиаз-5256", государственный регистрационный номер 0488 ТТ 05, принадлежащий столичному ГУП "Автобус-1", за прошлую неделю 76 раз нарушил правила дорожного движения, сообщает УГАИ МВД Таджикистана.

За нарушение ПДД, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения проекта "Безопасный город", штрафы со стороны водителя не оплачены.

Другой автобус вышеназванного ГУП (госномер 0489 ТТ 05) за истекшую неделю 17 раз нарушил правила дорожного движения, сообщает УГАИ.

В конце декабря прошлого года УГАИ МВД Таджикистана объявило «рекордсмена» 2018 года по нарушениям правил дорожного движения: им стал водитель автомобиля марки "Форланд", который нарушил ПДД 376 раз. Вышеназванная автомашина числится на балансе Госучреждения коммунальных услуг столичного района Сомони.

Все нарушения зафиксированы камерами видеонаблюдения проекта "Безопасный город", который был запущен в Душанбе 31 октября 2013 года. Тогда в столице было установлено 855 камер на 75 перекрестках и центральных улицах столицы. Общая стоимость проекта составила $22 млн.

Согласно данным МВД Таджикистана, с момента запуска до начала ноября прошлого года 932 тыс. 787 правонарушителей были оштрафованы на сумму 116 млн. 501 тыс. 710 сомони (свыше $12,3 млн.).

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