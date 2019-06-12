Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Впервые в истории рейтинга первую тройку списка составляют футболисты.

Список возглавил аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси. Один из лучших атлетов современности за год заработал $127 млн.

На втором месте оказался его конкурент Криштиану Роналду. Португалец заработал $109 млн. На третьем месте – бразильский форвард "ПСЖ" Неймар и его $105 млн.

В десятку самых высокооплачиваемых также вошли боксер мексиканский Сауль Альварес ($94 млн), швейцарский теннисист Роджер Федерер ($93,4 млн), Расселл Уилсон,"Сиэтл", американский футбол ($89,5 млн), Аарон Роджерс, "Грин-Бэй", американский футбол ($89,3 млн), американские баскетболисты Леброн Джеймс ($89 млн), Стефен Карри ($79,8 млн) и Кевин Дюрант ($65,4 млн).

Из представителей стран СНГ в списке находится казахстанский боксер Геннадий Головкин, заработавший в прошлом году $25,5 млн. С этими показателями он находится на 95-м месте рейтинга.