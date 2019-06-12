Cотрудники компании МегаФон Таджикистан побывали в гостях у воспитанников центра дневного проживания для детей с ограниченными физическими возможностями «Гамхор» города Бохтар. Представители оператора поздравили ребят с началом летних каникул и передали центру помощь в виде продуктов первой необходимости.
В центре «Гамхор» живут более 30 детей, многие из них не имеют родителей. МегаФон Таджикистан регулярно оказывает центру помощь в обслуживании ребят, а также устраивает для них незабываемые праздники.
«Мы всегда рады гостям, которые готовы поиграть с малышами и пообщаться с детьми постарше. Это очень помогает в социализации наших воспитанников, которым нужно учиться жить в открытом обществе. И, конечно, нельзя переоценить ту поддержку, которую МегаФон Таджикистан оказывает нам в материальном плане. Спасибо за праздник – и ждем в гости снова!» – говорит директор центра «Гамхор» Мавджуда ШАРИПОВА.
«Для ребят с непростой судьбой часто важен сам факт внимания со стороны взрослых, они должны знать, что нужны обществу, что их мечты могут исполняться. Именно поэтому мы пользуемся каждой возможностью, чтобы съездить к ребятам и устроить для них праздник», – рассказал директор регионального управления компании МегаФон Таджикистан по Хатлонской области Маджид САЙТАСАНОВ.
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