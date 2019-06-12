Тӯли се моҳи имсол Тоҷикистон қариб ба маблағи 964 миллион доллар муомилоти моли хориҷӣ анҷом дод. 

Ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба андозаи 3,1% зиёдтар аст.

Дар инфографикаи мо бубинед, ки дар аввали сол ҷумҳурӣ чӣ гуна маҳсулот харидаву фурӯхтааст.

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