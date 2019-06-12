Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня поддержала предложенный правительством страны проект поправок в закон «О Госбюджете на 2019 год».

Согласно поправкам, строительство трех противолавинных галерей на дороге Душанбе-Чанак общей протяженностью 374 метров, которые будут возведены за счет выделенного гранта Пакистана в размере $5 млн., будут освобождены от налогов на прибыль, на добавленную стоимость, на использование автодорог и таможенных пошлин.

Депутат Саидджафар Усмонзода заявил, что в Таджикистане необходимо прекратить практику освобождения от налогов. «Нам, прежде всего, надо думать, как обеспечить пополнения доходной части госбюджета», - заявил он.

Но большинство народных избранников не поддержали его призыв: депутаты проголосовали за проект правительства.

Напомним, генеральным подрядчиком проекта строительства трех новых противолавинных галерей на дороге Душанбе-Чанак выбрана китайская компания China Road, с которой в начале нынешнего года Минтранс заключил соответствующее соглашение.

По данным Минтранса, в рамках проекта «Строительства противолавинных галерей на автодороге Душанбе-Чанак» планируется возвести 55 противолавинных галерей, общей протяженностью примерно 5665 метров.

В целом для предусмотренных работ необходимо примерно $51,5 млн. Пока на строительство галерей деньги дал только Пакистан - пять миллионов долларов.

В настоящее время на автодороге Душанбе-Чанак действуют 24 такие галереи. В основном эти сооружения были построены компанией China Road во время реконструкции этой дороги, которая завершилась в 2013 году.

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