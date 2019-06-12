Мигранты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогут получать пенсии в России. Такая норма содержится в пакете документов по соглашению между странами ЕАЭС, направленном Минтрудом РФ на рассмотрение в экспертный совет при правительстве, сообщает Фергана.

Документы предполагают, что после ратификации соглашения страна, где мигрант работал и делал отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию по возвращении на родину.

Стаж, приобретенный на территории разных государств — членов ЕАЭС, будет суммироваться. Пенсия, назначенная в одном из государств-членов, станет перечисляться и в случае переезда пенсионера в другую страну ЕАЭС. Сейчас мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, но пенсий не получают.

Ведомство попросило согласовать документы «в возможно короткий срок». «Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года», — рассказали агентству в пресс-службе Минтруда.

Там сообщили, что соглашение планируется подписать осенью и ратифицировать всеми государствами — членами ЕАЭС до конца года. Вступить в силу оно должно после получения депозитарием по дипломатическим каналам письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, добавили в Минтруде.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. В 2020–2021 годах, по расчетам Минтруда, дополнительные расходы ПФР на пенсии по новому договору составят в общей сложности 166 млн руб. Эта пенсии гражданам Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии на сумму около 75 млн руб. и пенсии пожилым россиянам, которые после назначения пенсии переедут жить в другие страны ЕАЭС, на общую сумму около 91 млн руб.

В России, по разным оценкам, трудятся от 600 до 800 тысяч граждан Кыргызстана, 29% работают в торговле, 26% оказывают различные услуги, 20% заняты в строительстве.

Остальные трудятся в таких сферах, как транспорт и связь, домашнее хозяйство, ЖКХ. Меньше всего кыргызстанцев в промышленности (2,4%) и здравоохранении (1,3%). Средняя зарплата составляет 29 796 рублей, но у тех, кто работает легально, — почти на тысячу больше.

Отметим, что аналогичное соглашение насчет пенсий имеется у Кыргызстана с Турцией, которая стала для кыргызстанцев в последние годы одним из основных направлений трудовой миграции. По достижении мигрантом пенсионного возраста Турция будет переводить его пенсию в Кыргызстан, кроме того, на родине будет учитываться его турецкий стаж работы. Пенсию станут выплачивать по тарифам той страны, где он находится. В Кыргызстане отчисления в пенсионный фонд составляют 27%, в Турции — 34%.