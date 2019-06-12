Президент Бангладеш Абдул Хамид приедет вечером 13 июня в Душанбе для участия в работе саммита глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В ходе своего семидневного визита в страны Центральной Азии Абдул Хамид примет участие в пятом саммите СВМДА в столице Таджикистана, после чего 16 июня совершит поездку в Узбекистан, сообщила бангладешским СМИ пресс-служба президента этой страны.

Отмечается, что Абдул Хамид прилетит в Душанбе с супругой Рашидой Ханам в сопровождении официальной делегации.

Пятый саммит глав государств совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии состоится 14-15 июня в Душанбе.

СВМДА — это международный форум по укреплению сотрудничества, созданный для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии. Он объединяет 27 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще 8 государств и 5 международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей.

Инициативу о создании СВМДА в 1992 году на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН озвучил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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