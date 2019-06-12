Депутаты парламента Кыргызстана решили официально инициировать вопрос лишения неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Канатбек Исаев, передает 24.Kg.

По его словам, под соответствующим документом подписались 40 депутатов. После этого вопрос предложили вынести на рассмотрение профильного комитета. Торага (председатель) Дастанбек Джумабеков ничего не ответил на это и объявил перерыв в заседании.

Сразу несколько депутатов раскритиковали Алмазбека Атамбаева за его выступление на митинге против коррупции и потребовали от Генпрокуратуры дать оценку его действиям.

Возмущение депутатов вызвала речь Атамбаева, произнесенная на митинге 8 июня. Экс-президент, в частности, назвал парламент «чимкирик» («сопливым»), передавет ИА "Фергана".

В мае вступил в силу закон, позволяющий лишать бывших президентов Кыргызстана неприкосновенности, если они продолжают заниматься политической деятельностью.

При этом нормы закона нельзя однозначно понимать лишь как запрет на формальное занятие должностей. В тексте документа содержатся слова «либо иным образом участвовать в деятельности политической партии», что дает широкие возможности для трактовок.

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