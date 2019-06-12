С приходом теплых деньков так и хочется поскорее покинуть душный офис или квартиру и отправиться на природу - отдохнуть, подышать свежим воздухом. Но вместе с нашей инициативой за чертой городов просыпаются животные и насекомые, которые могут быть опасны, иногда смертельно.

Знакомьтесь с самыми опасными из них.

Шершень восточный

Это представитель семейства шершней, которого часто в Таджикистане путают с пчелой. Ядовитое насекомое обладает ярким окрасом: голова и брюшко желтого или желто-красного цвета с черными пятнами, а грудь темная.

Шершни могут напасть на человека и больно ужалить. Яд шершня может вызывать аллергическую реакцию, а в больших дозах, то есть при множественных укусах, оказаться смертельным.

При укусе одного шершня, жертву могут начать атаковать и другие особи. В мире бывали случаи, когда шершни закусывали свою жертву до смерти.

Фото vlad-pankov.livejournal.com

Паук каракурт

Это самый ядовитый паук из отряда членистоногих. Каракурта еще называют черной вдовой. Черная – потому что такого цвета у паука брюшко, ноги, голова. Вдова – поскольку самка, размер которой почти втрое превышает габариты самца, съедает супруга после брачной церемонии.

Но опаснее другое - это животное очень ядовитое, причем укус самки каракурта в 15 раз ядовитей, чем укус гремучей змеи. Особенно опасны самки в брачный период – это с июля по конец августа. Яд у черных вдов токсичный, нейтропный, смертелен для человека, если не оказать помощь потерпевшему в течение 10-20 минут.

Заметить его трудно, ведь даже свои тенета каракурт натягивает не вертикально, как другие пауки, а горизонтально, причем тонкие ниточки расположены хаотично, а не как показывают в мультфильмах – по кругу. Случайно заденете паука, и он воспримет это, как агрессию с вашей стороны, нападет и укусит.

Фото animaljournal.ru

Предпочитают каракурты селиться в степях и на пахотных землях, возле канав, арыков, оврагов, но иногда их можно встретить в заброшенных постройках и даже в собственном дворе.

Клещи

На этих маленьких паразитов можно нарваться везде. Например, пройтись по траве, где они выжидают своих жертв. Некоторые клещи являются переносчиками клещевого энцефалита.

Период их активности начинается примерно с середины апреля и продолжается до середины октября. Если вы оказались на природе, важно регулярно осматривать себя и свою одежду, поэтому лучше выбирайте самую простую и однотонную одежду, чтобы каждое пятнышко и самый маленький клещ сразу был виден.

Фото runaruna.ru

При нападении на человека клещ ползет снизу вверх и присасывается на открытых участках тела. Какого-то предпочтения у него нет. Время присасывания, по разным данным, колеблется от 10 до 30 минут.

Скорпион

На окраинах города и в горах Таджикистана можно легко наткнуться на пестрого скорпиона, который достигает 4–5 см в длину. Жалит он больно, но его яд для взрослого человека не так опасен, как яд некоторых других представителей этого семейства, но у детей и у людей, чувствительных к яду, он может вызвать сильную реакцию.

Скорпион нападает на человека только с целью самозащиты, поэтому будьте на чеку в тех районах, где они могут обитать, чтобы ненароком не наступить на него или не прижать рукой.

Фото deskgram.net

Справедливости ради стоит отметить, что быть они могут совершенно везде, поэтому жителям кишлаков и тем, кто выбирается из города на отдых нужно быть предельно внимательными.

Песчаная эфа

Эта змея относится к семейству гадюк и обитает, в основном, на юге и севере Таджикистана. Велика вероятность наткнуться на нее на территории Кайраккумского водохранилища.

Несмотря на свой красивый внешний вид и вполне дружелюбный характер, она способна за считанные секунды отравить вас сильным ядом, который даже после введения сыворотки до конца жизни будет напоминать укушенному человеку проблемами со здоровьем.

Фото animalreader.ru

Поэтому если вы заприметили ее, не нужно любоваться и рассматривать змею, лучше развернитесь и быстрее уходите в другую сторону.





Кобра

Среднеазиатские кобры в нашем регионе, в основном, встречаются на юге Таджикистана. В спокойном состоянии кобры ничем не выделяются среди прочих змей, но в состоянии раздражения они подымают переднюю часть туловища и раздувают шею.

И, пожалуйста, не верьте сказкам о том, что прежде чем напасть, они всегда предупреждают. Если вы на нее случайно наступите, она укусит, не вставая перед этим в благородную стойку.

Фото animalreader.ru

Степень ядовитости среднеазиатской кобры, как и ее сородичей, по сравнению с другими ядовитыми змеями высокая, но смертельный исход обычно бывает лишь тогда, когда пострадавшему не оказывается своевременно медицинская помощь.

Гюрза

Встретиться в Таджикистане с этой достаточно крупной змеей – до полутора метров - можно в горах, предгорных районах, кишлаках, а также в санаториях на западе страны. Ее окраска зависит от места обитания и дает возможность замаскироваться, стать невидимой для своей жертвы.

Ее опасность заключается еще и в том, что она любит отдыхать не только на земле, но и на ветвях деревьев. Так что будьте осторожны, когда будете забираться на деревья, чтобы сорвать тутовник или абрикос – змея укусит прямо в голову.

Фото snakes-kazakhstan.idhost.kz

При укусе змеи в организм попадает около 50 мг яда, который очень токсичен и уступает в своей ядовитости только яду кобры. Если сиюминутно не принять соответствующие меры, летальный исход обеспечен.

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