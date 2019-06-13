В этом году основные торжества, посвященные 22-й годовщине Дня национального единства, пройдут в Раштском районе, сообщили «АП» в правительстве республики.

В праздновании примет участие президент страны Эмомали Рахмон, члены правительства, руководство и депутаты парламента, деятели науки и культуры, представители дипкорпуса и международных организаций, аккредитованных в Таджикистане.

27 июня 1997 года в Москве президент Таджикистана Эмомали Рахмон и лидер Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) Саид Абдулло Нури подписали Общее соглашение о мире между правительством и ОТО, положившее конец гражданскому противостоянию 1992-1997 годов в республике.

В День национального единства в Душанбе во всех столичных парках культуры и отдыха пройдут массовые гуляния жителей и гостей столицы, будут организованы ярмарки продовольственных товаров. Вечером в столичных парках состоятся праздничные концерты с участием мастеров искусств республики.

День национального единства - один из официально установленных праздников Таджикистана. Он установлен в соответствии с Указом президента Таджикистана и закреплен законом республики от 22 мая 1998 года «О праздничных днях» и является не рабочим днем.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.