Первым освобожден от занимаемой должности прокурор надзора исполнения законов в исправительных учреждениях города Душанбе и районов республиканского подчинения Генпрокуратуры Таджикистана Мирзо Аминзода.

Об этом «АП» сообщил информированный источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

Аминзода занимал вышеназванный пост с мая 2015 года, на его место назначен Рустам Азиззода.

Кроме того занимаемых должностей лишились несколько сотрудников колонии.

На сегодняшний день на месте бунта - в колонии в Вахдате - работает специальная следственная группа следователей Генпрокуратуры Таджикистана, в которую также вошли следователи МВД и ГКНБ республики.

По словам источника, уголовному делу, возбужденному по факту бунта в колонии, присвоен гриф «секретно».

Источник предположил, что уголовное дело возбуждено по статьям 104 (убийство), 328 (применение насилия в отношении представителя власти), 329 (угроза в отношении сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих), 331 (воспрепятствование деятельности учреждений, исполняющих наказания, и учреждений предварительного заключения) и 332 (действия, дезорганизующие работу мест лишения свободы).

В исправительной колонии №3/2 Главного управления исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана в Вахдате в ночь на 19 мая произошли столкновения между заключенными и надзирателями.

По данным пресс-центра Минюстиции страны, 30 особо опасных осуждённых террористической организации «Исламское государство», содержащиеся в этой колонии, вооружившись ножами и режущими предметами, взяли в заложники, а затем убили 3 сотрудников учреждения, намереваясь совершить побег из тюрьмы.

«На просьбы сотрудников исправительного учреждения о прекращении беспорядков и соблюдении законности бунтовщики ответили категорическим отказом и требовали немедленного освобождения. В процессе переговоров возник вооруженный конфликт между самими осуждёнными, которые оказали сопротивление с ножами и другими острыми предметами, ранив несколько сотрудников охраны учреждения», - говорилось в сообщении пресс-центра.

В результате столкновений, по данным МВД Таджикистана, погибли сотрудники исправительного учреждения майоры Бурхониддин Муродов и Абдуджаббор Халимов, а также старший лейтенант Махмуд Асоев, а также 29 заключённых. В списке убитых заключенных на сайте МВД РТ числятся: 17 заключённых, осужденных за причастность к "Исламскому государству", 3 человека - к группировке «Ансоруллох», 3 человека, за причастность к запрещенной Партии исламского возрождения и 2 члена «Исламского движения Туркестана».

Есть в списке также два заключённых, отбывавших наказание за незаконный оборот наркотиков, один - за разбой. Зачинщиками бунта демонстративно были убиты также известные заключенные колонии, в том числе Саид Киёмиддин Гози, Саттор Каримов (Махсуми Саттор) и Саидмахдихон Сатторов (Шайх Темур).

По данным пресс-служба ГУИУН, заключённые действовали под руководством Бехруза Гулмурода – сына бывшего полковника бежавшего в ИГИЛ Гулмурода Халима.

Исправительная колония №3/2, более известная как «Кирпичный», расположена в поселке Рохати в Вахдатском районе, в 15 километрах восточнее Душанбе.

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