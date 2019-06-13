Изменения в налоговой сфере были обсуждены 12 июня в Агентстве информации и массовых коммуникаций Узбекистана В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Государственного налогового комитета Республики Узбекистан Мубин Мирзаев, руководители управлений ГНК и журналисты.

Живые обсуждения среди участников диалога вызвали изменения в налогообложении, которые должны войти в новую редакцию Налогового кодекса, передает «Газета.uz».

Мубин Мирзаев рассказал, что сейчас идёт детальное изучение возможностей налогообложения в сфере интернет-торговли.

«Мы не торопимся с этим вопросом, чтобы бизнес не пострадал, - отметил первый заместитель председателя ГНК. - Однако, в новый Налоговый кодекс войдут нормы, в соответствии с которыми физические и юридические лица, зарабатывающие в интернете, будут обязаны платить налоги. Это касается, в том числе владельцев интернет-каналов, блогеров и других лиц, продающих, например, рекламу на своих страницах в мессенджерах и соцсетях».

По словам Мирзаева, данные правила по уплате налогов будут обязательны не только для местного бизнеса, но и международных компаний, таких как Amazon AliExpress и других.

На вопрос журналистов о том, как могут взиматься налоги с блогеров, представитель ГНК ответил, что они будут платить как индивидуальные предприниматели, так как получают доходы от рекламы.

«Нет конкретных понятий блоггинга, как вида деятельности, но есть норма, согласно которой, если лицо, неважно юридическое или физическое, оказывает платные услуги, то оно обязано платить налоги. И поскольку блогеры за размещение рекламы на своих страницах берут деньги, то они также подпадают под действие этой нормы, а потому должны пройти регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя», - пояснил представитель пресс-службы ГНК Музаффар-Юнус Назаров.

На брифинге было сообщено, что в ближайшие дни на общественное обсуждение будет вынесен проект нового Налогового кодекса, в котором будет прописан порядок налогообложения в электронной коммерции.

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