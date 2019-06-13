Правоохранительные органы задержали троих жителей района Рудаки, которые занимались попрошайничеством, используя немощного старика.
Молодые люди уговорили старика заниматься попрошайничеством, а деньги, которые ему давали, как подаяние, присваивали себе.
Об этом сообщает пресс-центр министерства внутренних дел Таджикистана.
Жители джамоата Зайналобод кишлака Кишоварз района Рудаки 27-летний Азимджон Бемирзоев, 24-летний Зариф Туракулов и 29-летний Файзиддин Барноев ежедневно вывозили своего немощного односельчанина в Душанбе, сажали его в инвалидное кресло и просили милостыню на дорогах.
«Выручку делили между собой. Помимо попрошайничества, эти здоровые ребята ничем другим не занимались», - сообщает пресс-центр.
В отношении задержанных было возбуждено административное дело. Решением суда Бемирзоев и Туракулов приговорены к 5 суткам административного ареста, а Барноев – к 3 суткам.
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