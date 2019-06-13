Участковые инспекторы милиции Зубайдулло Сангинмуродзода и Сафар Додаров, которые обвиняются в пытках 38-летнего жителя Душанбе Умеда Хикоятова, никуда «не исчезли» они находятся на своих рабочих местах, сообщил «АП» информированный источник в МВД Таджикистана.

Тем самым он опроверг информацию некоторых СМИ о том, что вышеназванные сотрудники милиции покинули столицу и объявлены в розыск.

«Может быть поводом для появления таких слухов стало то, что Сангинмуродзода и Додаров своевременно по какой-то причине не явились по вызову следователя в прокуратуру столичного района Фирдавси для дачи показания», - отметил источник.

Сотрудникам милиции инкриминируются пытки и превышение должностных полномочий.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 316 (превышение должностных полномочий) УК РТ, что влечет за собой штраф в размере от 50 до 100 тысяч сомони ($5-10 тыс.) или лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Избиение Умеда Хикоятова со стороны сотрудников милиции вызвало большой общественный резонанс. Активисты гражданского общества и пользователи соцсетей требуют наказания виновных лиц по всей строгости закона.

Били жестоко, так что не смог ходить...

Напомним, инцидент произошел 31 марта: два сотрудника милиции заметили, как Умед Хикоятов справлял малую нужду из-за отсутствия туалета на берегу «Душанбинки» и за это отвели его в ОМВД и жестоко избили. После этого они отвезли его в наркологическое отделение и затем сдали в вытрезвитель. И уже в вытрезвителе Хикоятов не смог встать больше на ноги, так как его мошонка от ударов распухла, и он не мог больше ходить.

В тот же день Умед Хикоятов был доставлен на станцию скорой медицинской помощи с диагнозом «повреждение кровеносной системы полового органа и разрыв мошонки».

По словам врачей, было проведено экстренное хирургическое вмешательство, но тщетно: восстановление яичек уже было невозможно. Сам Хикоятов говорит, что два участковых инспектора милиции «сломали ему жизнь».

Стражи порядка утверждают, что мужчина был задержан за нарушение общественного порядка и находился на тот момент в состоянии алкогольного опьянения, при этом применение пыток и истязания задержанного они отрицали.

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