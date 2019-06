Большинство стран за последний год улучшили свои позиции в "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index 2019), благодаря чему данный показатель впервые вырос за последние пять лет.

Такой вывод содержится в опубликованном ежегодном исследовании Института экономики и мира (The Institute for Economics and Peace), который анализирует ситуацию в 163 странах, где проживает 99,7% населения планеты.

При формировании индекса миролюбия исследуются такие факторы, как уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, уровень террористической угрозы и участие той или иной страны в боевых действиях.

Среди стран Центральной Азии, Кыргызстан занял 95 место, по сравнению с прошлым годом поднявшись на 13 позиций.



Из других центральноазиатских республик наиболее миролюбивым оказался Казахстан (64 место). Узбекистан занял 102 место, а Таджикистан - 105, улучшив показатели на 12 позиций. Туркменистан получил 115 место в рейтинге.

Исландия продолжает оставаться самой миролюбивой страной в мире, удерживая верхнюю строчку рейтинга с 2008 года.

За ней в первой пятерке следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.

Афганистан оказался на последнем, 163-м месте, при этом Сирия впервые за три года поднялась с нижней строчки на одну позицию выше.

В список наименее миролюбивых стран попали также Южный Судан (161-е место), Йемен (160-е место) и Ирак (159-е место). Если посмотреть на более общую картину, то четыре из девяти регионов мира стали за последний год более мирными.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.