В связи с проведением саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) с 13 по 16 июня текущего года в городе Душанбе будут введены ограничения на движение автотранспорта.

В столицу Таджикистана с 13 по 16 июня прибывают высокопоставленные делегации 27 государств мира, среди них 10 президентов.

Согласно сообщению УГАИ МВД республики, в эти дни будут закрыты для движения транспорта несколько столичных улиц.

С какой периодичностью будут введены ограничения, не сообщается, однако отмечается, что дороги будут перекрываться по мере возникновения необходимости.

Красным цветом на нашей карте отмечены улицы, которые будут закрываться, зеленым – объездные пути.