Таджикская столица в эти дни преобразилась до неузнаваемости: повсюду выстроены замысловатые цветочные конструкции, остановки в центре города помыли, бордюры покрасили, фонари уличного освещения заменили. А все потому, что в город начинают прибывать на саммит президенты 10 стран - России, Китая, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Бангладеш, Турции и Шри-Ланки, а также глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла, и другие высокопоставленные гости.

Смотрите, как город подготовился к приему гостей, в нашей фотоленте.

Asia-Plus 1 /20

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