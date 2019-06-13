Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генпрокуратуре Узбекистана будет искать должников по коммунальным услугам в странах СНГ. Соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева 13 июня опубликовано в национальной базе законодательства, пишет CA-NEWS.

Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Узбекистана было создано в конце мая 2017 года. Ведомство отвечает за погашение задолженностей за электроэнергию и газ.



"Определить Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан компетентным органом, через который осуществляется международное сотрудничество по Договору государств-участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске лиц в части установления места нахождения лиц, уклоняющихся от исполнения решения судов", - говорится в тексте документа.



Договор государств-участников СНГ о межгосударственном розыске лиц был подписан 10 декабря 2010 года в Москве. Ранее в число компетентных органов Узбекистана, ответственных за реализацию документа входили только МВД, Генпрокуратура и Служба госбезопасности республики.



БПИ предоставлены полномочия отключать потребителей от электрических и газовых сетей в случае несвоевременных расчетов за энергоресурсы, неисполнения предписаний инспекторов, а также при выявлении фактов хищений, незаконных подключений к электрическим, газотранспортным и газораспределительным сетям.

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