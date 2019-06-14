АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 14 ИЮНЯ 2019 ГОДА

- В Душанбе состоится пятый саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в котором примут участие президенты Таджикистана, России, Китая, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Бангладеш, Турции и Шри-Ланки, а также глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла. В связи с проведением саммита у школьников и студентов будет выходной день, так как столичные дороги будут перекрыты.

- В прямом эфире на радио «Азия-Плюс» на шоу #НабзиРуз с 11:00 до 12:00 управляющий отдела ЗАГС р-на Рудаки Муборак Мирзоева ответит на юридические вопросы по теме усыновления в Таджикистане. Настраивайтесь на волну 107FM.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 14 ИЮНЯ

Всемирный день донора

1931 – Указом Президиума ЦИК ТССР образован район Файзобод.

2011 - В Кулябе в результате массовых беспорядков после матча между кулябским «Равшаном» и столичным «Истиклолом» пострадало около 10 человек, задержано около 20 фанатов;

2011 – В Худжанде по подозрению в членстве в «Хизб-ут-Тахрир» задержан корреспондент узбекской службы Би-Би-Си Урунбой Усманов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 14 ИЮНЯ

1932-1995 – Родился певец, композитор Таджикистана Хаким Махмуд.

1939 – Родился доктор биологических наук, профессор Мухаббат Бабаджанова.

1944 – Родился композитор Абдусалом Рахимов.

1951 – Родился историк, политолог Худоберди Холикназар.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 14 ИЮНЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 14-19 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами сохраняется мгла. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 32-37 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 11-16 тепла.

По районам республиканского подчинения - Небольшая, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 24-26 тепла.