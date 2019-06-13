Задержания на акции в Алматы, 12 июня 2019 года

За участие в несанкционированных митингах в день выборов президента Казахстана к административной ответственности привлечены 957 человек, сообщает Медуза.

По данным генпрокуратуры Казахстана, 670 человек были арестованы, 115 выписаны штрафы, еще 172 предупреждены.

«Генеральная прокуратура неоднократно разъясняла недопустимость организации незаконных митингов. Но, поддавшись на провокации, отдельные лица в столице и других городах вышли на протесты», — заявил начальник службы по защите общественных интересов ведомства Сапарбек Нурпеисов.

Внеочередные выборы президента Казахстана, состоявшиеся 9 июня, были назначены после того, как Нурсултан Назарбаев, занимавший пост главы государства около 30 лет, в марте 2019 года ушел в отставку.

В день голосования на улицы столицы Казахстана вышли представители оппозиции, призывавшие к бойкоту выборов. Сообщалось, что полиция задержала более 500 человек.

По итогам выборов победу одержал преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев.

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