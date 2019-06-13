Две школьницы из города Дубны Московской области спасли тонувшего в канале имени Москвы таджикистанца, пишет ИА Фергана.

14-летние Екатерина Кукова и Екатерина Васильчук сидели на холме у канала имени Москвы, когда услышали крики, что «тонет мальчик». Кукова бросила рюкзак и прямо в вещах пошла в воду.

«Примерно в четырех метрах от берега, где тонул человек, было уже глубоко – ногами до дна я не доставала. Подплыв еще ближе, поняла, что это взрослый мужчина, а вовсе не мальчик, и очень испугалась, что мне не хватит сил его вытащить», — рассказала девушка.

По словам Куковой, мужчина находился вниз головой, однако девушке удалось схватить его и перевернуть, добравшись ближе к берегу. В это же время другая школьница звала на помощь. На крики прибежал отдыхавший неподалеку сотрудник полиции, который помог вытащить утопавшего из воды и оказал ему первую помощь.

Через некоторое время мужчина пришел в себя. Им оказался 29-летнийгражданин Таджикистана, который поспорил с соотечественниками, что сможет переплыть канал, но не рассчитал силы.

В ближайшее время в администрации муниципалитета планируют наградить школьниц.

«Девочки – настоящие герои. Не испугались, смело и самоотверженно бросились на помощь незнакомому человеку. Горжусь молодыми жителями Дубны», — сказал глава городского округа Максим Данилов.