Гостиницы в Душанбе переполнены, некоторые аж до 26 июня. Постояльцы - по всей видимости, гости, приезжающие в таджикскую столицу для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет 14-15 июня.

Как рассказали «АП» в гостинице Hyatt Regency, гостиница не располагает свободными местами до 18 июня.

«Новых гостей мы не можем взять», - отметили там.

В Hilton сообщили, что гостиница заполнена вплоть до 17 июня. «К нам поселили гостей из Китая и Азербайджана, свободных номеров у нас нет», - отметили в отеле.

Аналогичная ситуация и в гостинице "Таджикистан": отель заполнен до 25 июня включительно.

В гостинице "Серена" тоже нет мест на даты проведения саммита.

Примечательно, что номеров нет и в обычных гостиницах и гестхаузах. Туристы на англоязычных форумах говорят о том, что их резервация была аннулирована в связи с саммитов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Завтра в столице начинает работу пятый саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который будут освещать 650 отечественных и зарубежных журналистов, а уже сегодня в Душанбе начинают прилетать гости саммита.

Аккредитацию МИД Таджикистана получили журналисты из США, Китая, Канады, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана, Ирана, Камбоджи, Турции, Индии, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Пакистана, России, Бангладеш, Ливии, Шри-Ланки, Киргизии и ряда стран Евросоюза.

Саммит пройдет при участии президентов Таджикистана, России, Китая, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Бангладеш, Турции и Шри-Ланки, а также главы правительства Афганистана Абдуллы Абдуллы.

Кроме того, в Душанбе для участия в работе саммита прибудут высокопоставленные делегации Бахрейна, Вьетнама, Египта, Израиля, Индии, Иордании, Ирака, Катара, Камбоджа, Южной Корея, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Палестины, Таиланда, Беларуси, Индонезии, США, Филиппин, Малайзии, Украины, Японии, ООН, ОБСЕ, ШОС и исполкома СНГ.

СВМДА - международный форум, созданный для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии, который объединяет 27 государств. Еще 8 государств и 5 международных организаций имеют статус наблюдателей.

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