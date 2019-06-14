Эмомали Рахмон 13 июня встретился с прибывшим в Душанбе для участия в работе пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) президентом Социалистической Демократической Республики Шри-Ланка Майтрипала Сирисеном.

На встрече были обсуждены результаты первых переговоров высшего уровня между двумя странами, состоявшихся в 2017 году, а также вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Эмомали Рахмон на встрече подчеркнул, что Таджикистан уделяет постоянное внимание укреплению дружественных отношений с развивающимся регионом Южной Азии, в том числе со Шри-Ланкой.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества в сфере гидроэнергетики, текстильной промышленности, фармацевтики, переработки шерсти и кожи, создания совместных предприятий по добыче драгоценных и декоративных камней, разработки крупных проектов транспортной инфраструктуры, развития сферы туризма, отмечается в сообщении.

Было подчёркнуто, что для развития и расширения отношений сотрудничества во взаимовыгодных сферах, в том числе политике, экономике и торговле, могут оказать наибольшее содействие активизация деятельности Группы межпарламентской дружбы Республики Таджикистан и Социалистической Демократической Республики Шри-Ланка, доступ Таджикистана к морским портам, использование транзитных коридоров, отмечает пресс-служба президента Таджикистана.

Стороны назвали своевременным шагом к достижению взаимовыгодных целей создание Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, а также подписания проекта Соглашения о сотрудничестве в сфере торговли и экономики.

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