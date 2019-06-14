Эмомали Рахмон принял 13 июня в душанбинском Дворце нации президента Народной Республики Бангладеш Мухаммада Абдул Хамида.

Президент на встрече отметил, что что Таджикистан заинтересован в еще более тесных связях и укреплении двусторонних отношений с Бангладеш, и высоко оценил роль этой страны в расширении регионального сотрудничества, сообщает пресс-служба главы государства.

Была отмечена готовность к эффективному использованию благоприятных возможностей сотрудничества в интересах стран в экономических, торговых, промышленных, туристических, образовательных сферах и прямых инвестициях

Пресс-служба президента подчеркивает, что лидеры двух стран отметили, что использование богатого опыта Бангладеш для развития промышленности в Таджикистане, создание совместных производственных предприятий и Совета предпринимателей, подписание новых соглашений о сотрудничестве будут плодотворными для обеих сторон.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы сотрудничества и интеграции стран в рамках авторитетных международных организаций и учреждений в направлении решения глобальных проблем и борьбы с угрозами и вызовами современного мира.

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