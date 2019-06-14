Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня утром улетел в Бишкек для участия в работе очередного саммита глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества.

Главу государства в данной поездке сопровождают первый вице-премьер Таджикистана Давлатали Саид, глава МИД республики Сироджидди Мухриддин, помощник президента по вопросам внешних связей Азамшо Шарифи, министр здравоохранения и социальной защиты населения страны Насим Олимзода, секретарь Совета безопасности Таджикистана Махмадали Ватанзода, сообщает пресс-служба главы государства.

В повестку саммита ШОС включено около двух десятков вопросов, в том числе о создании Банка ШОС и совместного противодействия современным вызовам и угрозам.

В бишкекском саммите примут участие главы 11 государств - президенты России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана: в качестве участников саммита. Главы еще четырёх стран - Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии - в качестве наблюдателей.

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