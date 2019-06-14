В Оманском заливе утром 13 июня было совершено нападение на два танкера. Атака произошла в водах между территориями Ирана, ОАЭ и Омана. В министерстве обороны США заявили CNN, что танкеры могли атаковать с помощью реактивного снаряда или мины, сообщает Медуза.

Первый пострадавший танкер «Фронт Альтаир», принадлежащий норвежской компании Frontline, шел под флагом Маршалловых островов. На нем перевозили 75 тысяч тонн нафты из ОАЭ в Тайвань.

На борту произошли три взрыва и начался пожар. В компании, зафрахтовавшей судно, заявили, что его атаковали торпедой, но эта информация не подтверждена. Сообщения о том, что танкер затонул, также не получили подтверждения.

Второе пострадавшее судно «Кокука Корэйджес», которым владеет японская фирма Kokuka Sangyo, шло под флагом Панамы. В компании-операторе танкера сообщили, что на нем перевозили метанолиз Саудовской Аравии в Сингапур.

Представитель компании отметил, что в результате «предположительного нападения» корпус судна получил повреждения. По одной из версий, танкер атаковали с помощью мины. В компании Kokuka Sangyo заявили, что судно дважды получило повреждения в течение трех часов. Танкер продолжает находиться на плаву.

Ливанское новостное агентство U-news опубликовало видео, которое, как утверждается, сняли в месте, где атаковали танкеры.

На помощь морякам пришло иранское судно, спасшее 44 человек, выпрыгнувших в море с горящих танкеров, сообщил иранский телеканал Press TV. Их доставили в иранский порт Яск. В Пентагоне говорят, что моряков японского танкера спас экипаж буксира, позднее их взяли на борт эсминца «Бейнбридж».

Спасены 23 члена экипажа танкера «Фронт Альтаир», их жизни ничего не угрожает. Среди них — 12 россиян, сообщили в Российском профсоюзе моряков. В посольстве РФ в Тегеране в то же время сообщили об 11 спасенных россиянах: десяти мужчинах и одной женщине. Также на борту «Фронта Альтаира» находились граждане Грузии и Филиппин.

Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф связал атаку на танкеры со встречей премьер-министра Японии Синдзо Абэ и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, проходившей утром 13 июня. В правительстве Ирана заявили, что готовы сотрудничать с другими странами, чтобы обезопасить морские маршруты.

Замглавы МИД России Сергей Рябков попросил «не делать скоропалительных выводов» и не использовать случившееся для нагнетания антииранских настроений. Евросоюз, в свою очередь, призвал к «максимальной сдержанности» и к тому, чтобы избежать любых провокаций.

После нападения нефть марки Brent подорожала на 4,5% до 62 долларов за баррель. Цены выросли с почти пятимесячного минимума, сообщает Bloomberg.

Агентство отметило, что танкеры атаковали возле стратегически важного Ормузского пролива. Через него проходит треть всей нефти, перевозимой морем.

США опубликовали доказательства причастности Ирана к атаке в Оманском заливе. Центральное командование вооруженных сил США опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, снят момент, как военные Ирана убирают несработавшую мину с танкера, атакованногов Оманском заливе.

Это второй инцидент с танкерами, произошедший в этом районе за месяц. В мае сообщалось, что четыре нефтяных танкера, в том числе два саудовских судна, подверглись диверсии у берегов ОАЭ. Танкеры, стоявшие на якоре в порту эмирата Фуджейра, получили повреждения от мин или самодельных взрывных устройств. Тогда никто не пострадал, с судов никого не эвакуировали. США обвиняли в нападении Иран, в Тегеране эти обвинения отвергли.

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