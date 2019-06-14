Инфляция в потребительском секторе Таджикистана в январе-мае этого года составила 3,5%. Уровень инфляции в мае 2019 года составил 1%, сообщает Национальный банк Таджикистана.

Годовая инфляция (за последние 12 месяцев), по данным регулятора, на конец мая составила 8,8%.

По итогам четырех месяцев этого года наиболее сильно подорожали продовольственные товары – на 4,3%.

Тарифы на платные услуги выросли на 1,5%, а цены на непродовольственные товары снизились на 0,1%.

Правительство республики планирует в этом году удерживать инфляцию на уровне 7%.

В прошлом году уровень инфляции в стране составила 5,4%.

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