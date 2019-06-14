К саммиту ШОС в Бишкеке власти украшали город как могли. Что не смогли исправить, то замаскировали. Так произошло со старым домом в центре города.

На улице Киевской с самого утра прятали некрасивый фасад за розовым баннером с распечатанными красивыми окнами и балконами. При этом настоящие окна и балконы оказались закрытыми. Жителей города возмутило подобное лицемерие. Многие полагают, что уже давно нужно было отремонтировать здание, а не пытаться его маскировать перед приездом высоких гостей, пишет Kaktus.media.

Талант - художник, у него на третьем этаже этого дома и квартира, и мастерская. Теперь он не может работать в полную силу, потому что в комнате темно.

"Ощущение, что сумерки. Я не знаю, как работать. Теперь, видимо, придется включать лампу и работать с ней. Хотя это все равно не то", - рассказывает мужчина.

Другой житель дома считает, что пусть лучше будет спрятано все под баннером, чем выставлять напоказ страшный фасад.

"Этому дому уже 60 лет, и ни разу его не ремонтировали. Пусть будет так, хоть чуть-чуть красивее", - считает Бакыт.

Мужчина рассказал, что ТСЖ появилось совсем недавно, а на ремонт денег нет. Муниципалитет предложил сделать ремонт фасада и крыши, оплатив половину расходов, но это все равно большие деньги.

"Сказали, что это будет стоить 6 млн сомов. То есть мы, жильцы, должны оплатить 3 млн сомов. У нас нет таких денег", - разводит руками мужчина.

Жители говорят, что о баннерах их не предупреждали. Просто пришли и повесили.

Снять обещали в течение месяца, а пока придется пожить в сумраке.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.