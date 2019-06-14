Спустя почти месяц террористическая организация "Исламское государство" официально заявила об ответственности за бунт в Вахдатской колонии на территории Таджикистана, сообщает Reuters со ссылкой на еженедельник террористической организации Al-Nabaa.

Издание заявляет, что «атаковавшими являлись солдаты Халифата». Reuters отмечает, что Al-Nabaa не приводит, кроме заявления, никаких дополнительных доказательств.

В исправительной колонии №3/2 Главного управления исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана в Вахдате в ночь на 19 мая произошли столкновения между заключенными и надзирателями.

По данным пресс-центра Минюстиции страны, 30 особо опасных осуждённых террористической организации «Исламское государство», содержащиеся в этой колонии, вооружившись ножами и режущими предметами, взяли в заложники, а затем убили 3 сотрудников учреждения, намереваясь совершить побег из тюрьмы. В результате столкновений, члены ИГ убили и пятерых заключенных.

По словам источника «АП», уголовному делу, возбужденному по факту бунта в колонии, присвоен гриф «секретно».

Источник предположил, что уголовное дело возбуждено по статьям 104 (убийство), 328 (применение насилия в отношении представителя власти), 329 (угроза в отношении сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих), 331 (воспрепятствование деятельности учреждений, исполняющих наказания, и учреждений предварительного заключения) и 332 (действия, дезорганизующие работу мест лишения свободы).

С занимаемой должности освобожден прокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях города Душанбе и районов республиканского подчинения Генпрокуратуры Таджикистана Мирзо Аминзода и несколько сотрудников колонии.

На сегодняшний день в колонии в Вахдате работает специальная следственная группа следователей Генпрокуратуры Таджикистана, в которую также вошли следователи МВД и ГКНБ республики.

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