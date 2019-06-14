В Бишкеке прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором приняли участие лидеры 12 стран, в том числе и Эмомали Рахмон.

На саммите выступили лидеры стран, которых цитирует АКИpress, а мы сделали подборку заявлений.

«ШОС сможет в будущем стать платформой для построения многополярного мира», – заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 14 июня выступая на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном составе в Бишкеке.

Пресс-служба президента КР

О важности совместной борьбы с бедностью заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

"Безработица, бедность, социальная незащищенность являются факторами вовлечения молодежи в террористические и экстремистские группировки. Мы считаем важным консолидированно развивать весь социальный комплекс потенциала стран ШОС", — цитирует таджикского лидера "Спутник Кыргызстан".

Рахмон также предложил ускорить вопрос создания банка развития ШОС и Фонда развития ШОС. Как отметил лидер Таджикистана, это позволит обеспечить устойчивое экономическое развитие на пространстве ШОС.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Бишкек для участия на встрече глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества сегодня утром, одним из последних.

В аэропорту «Манас» его встретил премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

источник: akipress.org 1 /4

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на саммите Шанхайской организации сотрудничества изложил видение России в рамках работы ШОС.

«Одним из главных приоритетов организации остается борьба с терроризмом и экстремизмом. Считаем важным наращивать сотрудничество в рамках Региональной антитеррористической службы ШОС; блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика; делать все, чтобы не допустить попадания в их руки химического и биологического и иных видов оружия массового уничтожения», - сказал он.

Пресс-служба президента КР

Россия также выступает за тесное сотрудничество со странами участницами организации в пресечении пропаганды идей терроризма в сети интернет и использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. «Укрепить взаимодействие в этой области призвана утверждаемая нами сегодня Концепция сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий», - сказал Путин.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на саммите в Бишкеке, заявил, что "На наших глазах исчезают гарантии недопущения масштабного вооруженного конфликта".

«Сегодня, к сожалению, очевидно, что функционировавшая более или менее эффективно после второй мировой войны международная система трещит по швам. В военной сфере идет демонтаж сдерживающих стратегических договоренностей и скатывание гонки вооружений. На наших глазах исчезают гарантии недопущения масштабного вооруженного конфликта. Причины известные. В политике разговор ведется только на языке конфронтации. Экономика и торговля используется как инструмент враждебного воздействия. На смену понятных для всех правил игры приходит анархия. С развитием интернета под угрозой оказалась даже неприкосновенность частной жизни человека», - отметил президент Беларуси.

Пресс-служба президента КР

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что ШОС "призвана стать образцом поддержания общей безопасности, необходимо комплексно бороться с тремя силами зла".

«ШОС призвана следовать в духе концепции общей, совместной, комплексной и устойчивой безопасности, постоянно совершенствовать сотрудничество по безопасности, активизировать работу в сфере обмена информацией, совместной кооперацией и правоприменения в информационном пространстве, всемерно укреплять возможности организации, реагировать на непростую ситуацию. Важно комплексными мерами бороться с тремя силами зла, укреплять затвор, защищающий от террористических и радикальных сил. В концепции вступления в силу конвенции ШОС по противодействию экстремизму следует углублять сотрудничество в области дерадикализации для эффективного купирования тенденций распространения радикальных идеологий», - считает китайский лидер.

Пресс-служба президента КР

Он предложил создать в Китае природную зону открытого международного медицинского сотрудничества.

«Китай готов в перспективе провести форум по традиционной медицине ШОС с целью улучшать здравоохранение населения и повышать уровень медицины», - сказал он.

«ШОС призвана стать образцом толерантности и взаимного обогащения. Следует бережно сохранять многообразие культур в нашем регионе как драгоценное достояние, воздержаться от риторики столкновения цивилизаций, придерживаться принципа открытости, толерантности, и взаимного обогащения, что послужит стимулом продолжения многовековой дружбы наших народов по пути совместного развития», - сказал он.

Президент Афганистана Ашраф Гани призвал совместно бороться с производством наркотиков:

«Война в Афганистане имеет много измерений. Необходимо снизить насилие в регионе и рассчитываем на политическое решение на основе регионального и национального сотрудничества со всеми нашими партнерами по миру. Для этого необходимо добиваться регионального консенсуса и в работе с Талибаном», - добавил он.

Пресс-служба президента КР

"Наркотики, терроризм и война — это большие вызовы для нашего государства. Приветствуем любую поддержку в борьбе с этим злом", - заявил Гани и отметил, что в Афганистане уничтожены 53 лаборатории по производству наркотиков.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан 14 июня в госрезиденции «Ала-Арча» на расширенном заседании саммита ШОС заявил об исламофобии, "которая угрожает нашим странам".

Пресс-служба президента КР

«Сейчас мир стоит на перекрестке. Развитие сейчас перемещается в сторону Востока. Развиваются новые технологии. Угроза терроризма, изменение климата, наркотики висят большой тучей над человечеством. Есть возможности открывать новые торговые пути и инновации», - сказал он.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите ШОС в своем выступлении предложил создать «зеленый пояс» ШОС в Центральноазиатском регионе. По словам Мирзиёева, проект «зеленого пояса» предполагает внедрение в регионе экологически чистых технологий.



Президент Узбекистана призвал страны-участницы ШОС выбрать приоритетные направления сотрудничества в сфере транспорта, агроинноваций, сельского хозяйства и туризма.

Пресс-служба президента КР

«Мы предлагаем расширить взаимодействие между деловыми кругами государств-членов ШОС, проводя ежегодные форумы. Первый такой саммит мы готовы провести у себя в Самарканде», — заявил Мирзиёев.

При наличии необходимой политической воли можно решить любую проблему путем переговоров и компромисса, чем санкциями и войной. Об этом 14 июня на заседании саммита глав государств ШОС сообщил президент Ирана Хасан Рухани.

По словам Рухани, 19-й саммит ШОС проходит в то время, когда мировое сообщество сталкивается с беспрецедентными вызовами и проблемами: терроризм в различных формах, экстремизм, односторонность, интервенция трансрегиональных стран в другие регионы, вмешательство во внутренние дела других стран поставили международное сообщество в опасное положение, в ситуацию, которая может угрожать стабильности, безопасности и интересам всех стран мира.

Пресс-служба президента КР

«Прилегающие регионы сталкиваются со многими кризисами, которые ставят эти районы в критическое состояние, разрушая первичную инфраструктуру стран и создавая угрозу безопасности. С другой стороны правительство США в течение последних 2 лет, нарушая все международные структуры и правила, используя свои экономические и военные возможности, реализует агрессивный подход и представляет угрозу стабильности в регионе и мире», - сказал он.

Рухани отметил, что все народы и правительства вне зависимости от их убеждений и культур стремятся к своему благополучию, развитию, свободе и правам, придерживаясь своих религиозных, моральных и национальных ценностей.



«Сегодня мы все от востока до запада должны быть объединены против опасности, экстремизма, потому что экстремизм угрожает развития, миру и безопасности во всем мире. Неважно, мусульманской, христианской, еврейской, буддийской или какой другой религии мы придерживаемся, вне зависимости от цвета, расы или религии, важно объединиться против экстремизма», - добавил он.

Пресс-служба президента КР

Саммит в Бишкеке завершился. Всего в заседании приняли участие 8 глав государств-членов ШОС, 4 главы государства-наблюдателей ШОС, также ряд глав международных организаций. Кыргызстан передал председательство в ШОС России. Следующее заседание саммита ШОС пройдет 22-23 июля 2020 года. По итогам подписан 21 документ.

Странами-участницами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Государства-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия.

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