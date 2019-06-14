Правительство Таджикистана находится в поисках прямых инвестиций для восстановления деятельности единственного в стране производителя минеральных удобрений – ОАО «Азот» (бывший «Таджик Азот»).
В резюме Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом говорится, что средства нужны для модернизации и увеличения производственных мощностей существующего завода по производству аммиака и карбамида, а также налаживание производства других видов минеральных удобрений.
Общая сумма привлекаемых прямых инвестиций составляет $350 млн, срок окупаемости которых указывается 5 лет.
Годовую производственную мощность завода после его модернизации планируется довести до 1,6 млн тонн в год.
«Конечным результатом проекта является обеспечение потребностей местных аграриев производимой продукцией и экспорт в соседние страны региона», - отмечают в Госкоминвесте.
Ожидается, что после модернизации предприятия экспорт минеральных удобрений будет доведен до 1,3 млн тонн в год. В частности, 1 млн тонн продукции завода планируется поставлять в Афганистан, а еще 300 тысяч тонн – в Кыргызстан.
Годовые же потребности Таджикистана в минеральных удобрениях составляют около 180 тысяч тонн.
По данным Госкомитета, за последние два года Таджикистан импортировал из России, Казахстана и Узбекистана 352 тысяч тонн минеральных удобрений на общую сумму $69 млн.
Несостоявшийся запуск
Контрольный пакет акций ОАО «Азот» в сентябре 2016 года был приобретен китайской компанией «Хэнан Чжун-Я холдинговая группа». Китайская компания обязалась вложить $360 млн, получив 50%+1 акция предприятия.
Компания обязалась достроить предприятие, оснастить его современными технологическими линиями, и начать производство продукции в начале 2018 года. Однако производственные работы так и не начались.
Глава Хатлонской области Давлатшо Гулмахмадзода в прошлом году сообщил журналистам, что премьер-министр страны Кохир Расулзода поручил Госкомимуществу отменить договор в одностороннем порядке и заключить с другим инвестором, если завод не запустится до августа.
Соглашение с китайскими инвесторами было заключено в то время, когда Таджикистан по известным причинам не имел допуска к узбекскому природному газу, на котором в прежние годы работал завод. В связи с этим ожидалось, что в ходе модернизации предприятие будет переведено на уголь.
В настоящее же время Таджикистан может получить узбекский газ по льготной стоимости, и, следовательно, вопрос перевода завода на уголь отпадает. Однако предприятие для получения природного газа нуждается в полной реконструкции трубопровода от Явана до Леваканта (бывший Сарбанд), где и находится завод.
Люди ждут своих денег
Между тем, работники «Азот» уже более трех лет не могут получить заработную плату. Отчаявшись, люди, которые не были услышаны ответственными структурами, обратились недавно к президенту страны Эмомали Рахмону.
В своем письме президенту, которое находится в распоряжении «АП», работники предприятия просили способствовать получению заработанных ими денег.
В письме говорится, что «свыше 240 отчаявшихся работников не могут получить заработную плату более трех лет. Наряду с этим они вынуждены оплачивать счёта, платить по кредитам, кормить семьи, растить и обучать детей».
Отмечается, что предприятие задолжало работникам по заработной плате более 2,5 миллионов сомони.
Согласно заключенному с китайской компанией соглашению, правительство Таджикистана берёт на себя ответственность за ранее имеющиеся долговые обязательства предприятия.
В Госкомитете по инвестициям и управлению госимуществом признают, что ответственность за погашение имеющейся задолженности по зарплате лежит на правительстве республики.
В Госкомитете сказали «АП», что вопрос погашения задолженности по заработной плате перед работниками ОАО «Азот» находится на рассмотрении.
«По этому направлению мы работаем с инвестором (компания «Хэнан Чжун – Я», - ред.), который согласился поэтапно в ходе реализации проекта погашать задолженности по зарплате», - добавили в Госкомимуществе.
Экс-завод Фирташа
В 2001 году украинский миллиардер Дмитрий Фирташ, который наладил обширные торговые связи со среднеазиатским регионом, начал инвестировать в химическую промышленность и приобрел 75% акций завода «Таджик Азот».
Еще 20% акций предприятия остались у правительства Таджикистана, а владельцем 5% акций являлся Хайрулло Саидов – сын опального предпринимателя Зайда Саидова.
После этого ЗАО СП «Таджик Азот» вошло в состав OSTCHEM Group - крупного химического холдинга, объединяющего предприятия по производству химической продукции в Украине, Таджикистане и Эстонии.
Однако с 2009 года предприятие фактически перестало функционировать из-за приостановления подачи узбекского природного газа, на котором оно работало.
В 2014 году по решению Верховного суда Таджикистана предприятие было национализировано вместе с оборудованием и другим закупленным после приватизации Дмитрием Фирташем имуществом.
Этому решению предшествовали претензии Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана к украинскому бизнесмену в незаконном приобретении акций, нецелевом использовании средств и участии в незаконной сделке по продаже оборудования.
СПРАВКА «АП»:
ОАО «Азот» (бывший Вахшский азотно-туковой завод) создано в 1967 году. Предприятие расположено в Вахшской долине Хатлонской области, городе Сарбанде (117 км от Душанбе). Общая площадь завода составляет 121 га.
В цехах завода работали свыше 1200 человек. Там производили карбамид, аммиак, двуокись углерода, оксиген и жидкий азот. Карбамид используется в народном хозяйстве, аммиак в производстве, двуокись углерода в легкой пищевой промышленности, оксиген в медицине, газосварке, а жидкий азот в животноводческих хозяйствах.
На заводе также имелись вспомогательные цеха по механическому ремонту, а также ремонту электрического оборудования, электроснабжения, контрольно-измерительного, автоматического, транспортного, строительно-ремонтного оборудования, централизованный отдел технического контроля и санитарная лаборатория.
Продукция завода экспортировалась в Афганистан, Иран, Туркменистан, Украину, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию.
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