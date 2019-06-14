МегаФон Таджикистан получил новую награду: Исполнительный директор компании Анатолий Изюмников признан руководством района Исмоили Сомони города Душанбе лучшим предпринимателем в номинации «Телекоммуникационные технологии». Диплом подписан исполняющим обязанности председателя района Сами Шарифом.

В конкурсе, который проводится администрацией самого большого района таджикской столицы, приняли участие более тысячи предпринимателей, представляющих разные сферы экономики.

При подведении итогов оценивалась эффективность работы компании и другие критерии, по которым можно судить о личных качествах руководителя. В отрасли связи первое место присуждено Исполнительному директору компании МегаФон Таджикистан.

Это уже не первая победа оператора: руководство района И. Сомони ежегодно отмечает таким образом его достижения в сфере телекома.

«Приятно получить почетное звание «Лучший предприниматель». Но я считаю, что было бы справедливей назвать его «Лучшая команда». Наш коллектив – это настоящие профессионалы, готовые сделать всё, чтобы абоненты компании пользовались связью самого лучшего качества. Именно поэтому МегаФону из года в год удается демонстрировать высокую эффективность и получать такие награды. Спасибо каждому сотруднику за отличную работу, а руководству района – за признание нашего вклада в развитие отрасли!» – прокомментировал Анатолий Изюмников.

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