Недавнее убийство российского спортсмена Сергея Чуева в Москве и задержание таджикских граждан, подозреваемых в этом преступлении, вызвало широкий резонанс среди жителей России и Таджикистана.

Много было негативных отзывов под сообщениями об этом происшествии, взаимных обвинений.

Мы же решили вспомнить о благородных, смелых поступках наших соотечественников в России.

Юный герой

Недавно мы писали о юном уроженце Таджикистана Бахтиёре Усмонове. Он со своей семьей живет в городе Хабаровск Российской Федерации.

27 мая Бахтиёр спас своего друга Славу, когда тот во дворе дома упал в коллектор с кипятком.

«Мы играли со Славой во дворе, возле люка, накрытого доской. Он хотел перепрыгнуть колодец и не рассчитал – нечаянно наступил на деревяшку, поэтому провалился в кипяток, - рассказал Бахтиёр Усмонов местным СМИ. – Я сразу подбежал и вытащил его. Мимо проходила соседка, я побежал, сказал ей, что случилось, потом побежал к родителям Славы».

Бахтиёр Усмонов Фото: Кадр из видео

Мальчик рассказал, что спасать детей в своем дворе ему приходится часто.

«Один раз мой сосед запутался в веревках, я его распутывал, это было долго и трудно. Другой малыш застрял между гаражами, я тоже ему помогал, - поделился Усмонов. - Когда я вырасту, я стану военным, потому что эта профессия мне очень подходит. Я хочу защищать свою семью и быть отважным».

11 июня в школе №23, где учится Бахтиёр, состоялась торжественная церемония его награждения.

«Ни минуты не сомневался и бросился на помощь»

В Подмосковье, в коттеджном поселке Истринского района в августе прошлого года произошло ЧП, которая чуть не закончилась трагедией - на одиннадцатилетнюю девочку напала собака.

Спасли ребенка строители из Таджикистана, работающие на соседнем участке.

Одиннадцатилетняя девочка Настя гуляла с подружками по поселку, когда на нее напал вырвавшийся из-за забора огромный ротвейлер. Крики детей о помощи услышали рабочие и вчетвером бросились на помощь.

«Мы услышали громкий крик, схватили лопаты и побежали на крик. Подбежав, увидели лежащую на земле девочку и около нее собаку. Она кусала ребенка в область шеи», - рассказал журналистам уроженец Таджикистана Дильшод Тахиров.

Дильшод (слева) и его товарищи спасли девочку от ротвейлера Фото: Pravmir.ru

Ротвейлера удалось отогнать от девочки, только несколько раз ударив собаку лопатой.

По словам Дильшода, он ни минуты не сомневался, когда увидел, как собака кусает девочку. Мужчина рассказал, что у него шестеро детей, поэтому, увидев происходящее, он бросился спасать девочку.

До приезда медиков рабочие оказали Насте первую помощь, они зажали сильное кровотечение на шее и, как смогли, перебинтовали пострадавшую. Жители поселка вызвали скорую помощь, подоспевшие медики забрали девочку в больницу. Ей была сделана сложная операция, жизнь ребенка удалось спасти.

Отец девочки не мог подобрать слов, чтобы выразить огромную благодарность Дильшоду и его товарищам.

«Я очень благодарен этим замечательным людям, спасшим мою дочь», - сказал отец пострадавшей.

Пятеро смелых

Пятеро таджикистанцев, которые работали в магазине торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в городе Кемерово, спасли от смерти более 50 человек при пожаре.

Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта прошлого года. В результате пожара погибли 67 человека, в том числе 42 ребенка. Погибших могло быть значительно больше, если бы не таджикские парни. Помогли многим кемеровчанам спастись пять граждан Таджикистана - Фарзон Салимов, Махмуд Ходжаев, Кароматулло Курбонов, Джамшед Абдуллозода и Сухроб Сайфов.

Они вывели людей через свой обувной магазин к запасному выходу, но не считают себя героями.

Махмуд Ходжаев (слева) и Фарзон Машарипов Фото: соцсети

«Это было после полудня. О возгорании нам сообщил наш коллега Джамшед, который стоял у входной двери и увидел, как люди в спешке спускаются с верхних этажей. И на самом деле я посмотрел за дверь, люди в панике спускались и толпились у эскалатора. Я сразу же понял, что с таким потоком узкий эскалатор не справится, и мы с ребятами создали коридор, стали звать людей и попускать через запасный выход нашего магазина. Сначала мы вывели посетителей магазина, в котором работаем, потом остальных, включая инвалидов в коляске», – рассказал в интервью «АП» Фарзон Салимов, один из тех ребят, которые в момент возгорания торгового центра в Кемерово помогал эвакуировать людей.

Сквозь дым они помогали потерявшимся людям выбраться на улицу.

«Мы поступили по совести и по своей вере, мы просто не могли выйти и не помочь людям», - считают таджикские мигранты.

Прыгнул в реку, не умея плавать

Житель Одинцовского района Собир Хаспалаев в конце декабря прошлого года увидел, как потерявшая управление машина упала в реку, и бросился в воду, не умея плавать. Мужчина вытащил из машины женщину — мать двоих детей-дошкольников.

«Увидел, что машину в соседнем ряду заносит и она падает в реку. Бросил свою машину, разделся, прыгнул. Много людей собралось, а прыгать в реку никто не хотел. Один парень сказал: «Вещи все новые, я испачкаюсь». Потом стояли указывали, как делать. Я говорю: «Спускайся сюда, раз такой умный». Мужик потом все-таки помог, еще помог нам водитель КамАЗа. Сломали окно, у меня уже руки всё замерзли. Обвязали девочку верёвкой и вытащили. Она уже без сознания была», - рассказал Собир журналисту «Озоди».

Собир Хаспаллаев Фото Odintsovo.info

Собир при этом серьёзно застудил в ледяной воде колени и почки. Кроме того, медики выяснили, что у мужчины обострилось хроническое заболевание печени, поэтому необходима дорогостоящая операция и лечение, так как полиса ОМС у мигранта нет. Он работает таксистом, женат на студентке Елене, вместе с которой снимает квартиру — совместный бюджет не смог бы потянуть лечение.

Благодаря публикации московского портала «Мой район» начался сбор денег на счёт Собира. На карте собралось более 60 тыс руб, чего оказалось достаточно для лечения застуженных почек.

Около 300 тыс, необходимых для операции печени обещал собрать таджикский фонд поддержки в Москве.

Акушер с большой дороги

Таджикский мигрант в Питере принял роды прямо на трассе и спас женщину. Это случилось в марте 2016 года на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. Уроженец Таджикистана Юсуф Каримов в буквальном смысле спас беременную женщину и ее будущего ребенка. Петербурженка внезапно начала рожать. В это время ехавшие по этой же дороге водители предпочитали не замечать истерично машущего в надежде найти помощь супруга женщины. Юсуф, водитель грузовика, - единственный, кто пришел на помощь голосующему на трассе отцу.

- Жена! Рожает! А у меня колесо спустило, скорую вызвал, но нет никого! – задыхался от волнения бедолага.

- Ну раз просится на свет, надо принимать, - философски вздохнул Юсуф и полез за салфетками в бардачке.

Родильным домом стал «Пежо». Ребенка мужчины приняли за какие-то пятнадцать минут. Прям так: без специальных инструментов, без тряпок, воды... Когда приехали врачи скорой, им только и осталось, что перерезать пуповину и забрать мамочку с малышом в больницу.

Юсуф Каримов Фото kp.ru

Юсуф Каримов из Таджикистана, вот уже десять лет как живет в Петербурге.

- У меня есть жена, двое детей, - рассказывает Юсуф. – Но, знаете, я как-то никогда не стремился присутствовать на родах у жены. Вообще не понимал, почему молодежь еще и деньги за это платит: на лице женщины столько страдания, это психологически трудно пережить.

Юсуфу просто повезло с матерью, она у него – хирург на пенсии. Женщина воспитала из сына достойного мужчину и передала ему кое-какие знания по медицине.

Ни жена Юсуфа, ни его коллеги не знали об его героизме до последнего. Отец маленького Юры Алексей схватился через пару дней. Единственное, что он знал – так это имя водителя и то, что он работает в компании «Петрович».

- Мы у себя на сайте в отзывах прочитали эту историю с просьбой помочь найти водителя, - рассказывает пресс-секретарь компании Дарья Мельникова. – Конечно, удивились.

Теперь Юсуф и Алексей дружат семьями.

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