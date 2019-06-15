Один год прошел с того дня, как Фарход Калонов выехал из Душанбе в поисках приключений по миру.

Путешественник поставил амбициозную задачу - проехать с флагом Таджикистана 100 тысяч километров, показать флаг жителям 50 стран.

Где он был и что увидел – посмотрите в ролике.

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