АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 15 ИЮНЯ 2019 ГОДА

– В Душанбе начнется пятый саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Дороги будут перекрываться, смотрите карту.

- В Душанбе состоится церемонию открытия Центра реабилитации инвалидов при Национальном медцентре «Шифобахш». В открытии примет участие супруга президента Турции Эмине Эрдоган. Начало в 11-00

- В 15:00 в Исмаилитском центре состоится концерт музыкального коллектива "Сангу-Хок". В репертуаре авторские песни на ишкашимском, шугнанском, таджикском и русском языках. Вход свободный.

- В 17.00 в «Суруш-холле» в Vefa-центре состоится III Национальная встреча родителей - TAJIKMAMA FORUM 2019 под эгидой и при финансовой поддержке UNICEF Tajikistan, UNFPA in Tajikistan, ООН Женщины в Таджикистане (UN Women Central Asia) и Бизнес Центра "Бохтар". В рамках фестиваля состоится большой семейный фестиваль творчества "ХАФТРАНГ". Свои таланты представят детские вокальные, музыкальные и танцевальные коллективы столицы. Подробная информация - http://tajikmama.tj/forum2019/

– В КЦ «Бактрия» завершается выставка детского художества "Дети без границ", посвященная Дню защиты детей.

- В Худжанде стартует чемпионат Таджикистана по плаванию

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 15 ИЮНЯ

1996 – Образована Социалистическая партия Таджикистана (СПТ)

2001 - Неподалеку от Тавильдары 15 сотрудников международной организации «Германская агроакция» были взяты в заложники главой районного отдела МЧС Хасаном Саидмахмадовым.

2011 - Парламент одобрил законопроект «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей»

ДНИ РОЖДЕНИЯ –15 ИЮНЯ

1928-1987 – Родился Народный писатель Таджикистана Фазлиддин Мухаммадиев.

1928 – Родился доктор филологических наук, профессор Рахим Додихудоев.

1928-2007 – Родился профессор Аъзам Пулодов

1935 – Родился журналист Абдулло Чонбеков

1937-2008 – Родился литературовед Шамсулло Девонаев

1942 – Родился борец Саидмуъмин Рахимов

1942 – Родился доктор сельскохозяйственных наук Амир Каракулов

1943 – Родился писатель Фотех Абдулло.

1946 – Родился журналист Саидмухтор Олимов

1947-2007 – Родился Хумдин Шарипов, экс-глава МВД Таджикистана

1951 – Родился Народный гафиз Таджикистана Наимджон Махкамов

1954 – Родилась поэтесса Зулфия Атоева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 15 ИЮНЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных и предгорных районах небольшой дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с, местами мгла. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 33-38 тепла, в предгорьях ночью 9-14 тепла, днем 22-27 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 18-23 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО местами кратковременный дождь, по ВГБАО местами осдаки (дождь, ночью снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла, по ВГБАО ночью -3+2, днем 9-14 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 18-20 тепла.