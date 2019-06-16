АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 ИЮНЯ 2019 ГОДА

- В «Сафед Даре» состоится первый в истории Таджикистана парапланерный фестиваль "Parastui Avvalin". В этот день все развлечения в «Сафед-дара» будут с 30% скидкой. Забронировать трансфер можно по номеру +992 44 601 3030.

- В 16.00 в Исмаилитском центре Душанбе пройдет презентация книги Лидуша Хабиба "Иссохшее дерево в пустыне", которую можно будет приобрести там же. Среди гостей поэты Бадахшана, родные и близкие Лидуша Хабиба, артисты, которые исполнят песни автора.

- В 10.00 в Ботаническом саду Душанбе состоится зажигательный марафон латино ZUMBA PARTY "Жить ВМЕСТЕ"! В программе мастер-класс от трех профессиональных зумба-коучей! Мероприятие благотворительное и направлено на поддержку детей и молодежи с особенностями нейроразвития и уязвимых женщин, подвергшихся насилию. Мамам особенных детей – вход бесплатный! Для остальных вход – 20 сомони.

– Театр оперы и балета им Айни приглашает на балет «Шопенианна». Начало в 18.00

- В Худжанде завершится чемпионат Таджикистана по плаванию

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 ИЮНЯ

1925 - В Гурзуфе (Крым) открылся пионерский лагерь «Артек».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 ИЮНЯ

1944 – Родился доктор исторических наук Аскарали Раджабов.

1945 – Родилась актриса цирка, Заслуженная артистка Таджикистана Назринисо Алиева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 ИЮНЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с.Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО кратковременные дожди, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 22-27 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 24-26 тепла.