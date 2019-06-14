В городе Хива недавно закончился первый Международный турнир "Игры богатырей", куда мериться силами приехали 15 титулованных спортсменов из 12 стран мира.

Таджикистан на турнире представил суперпахлавон Навруз Арабов, имеющий многочисленные награды и призы международных соревнований по джиу-джитсу, самбо и дзюдо.

Состязались спортсмены по семи направлениям: «Кокандская арба» - тяга тяжелогрузной телеги, «Сангижумон» - перетаскивание камней, весом 140-200 кг на платформу определенной высоты, «Дехканская ходьба» - подъем и перенос на плечах установки, весом 360 кг, «Узбекистанский поезд» - тяга локомотива, весом почти 160 тонн, а также ряд заданий по удерживанию столбов и мечей по 20 кг каждый.

По итоговым результатам украинский богатырь Павло Кордияко был объявлен абсолютным победителем I Международного турнира "Игры богатырей". Иранский богатырь Резо Гижайетаси занял второе место. Третьего места удостоились сразу два богатыря из Узбекистана и России – Сергей Трубицин и Александр Кузьмин.

Таджикистанец Навруз Арарбов занял 14 место.

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