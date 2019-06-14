Ровно 40 лет назад, в день своего рождения, 14 июня 1979 года при невыясненных обстоятельствах в Афганистане погиб талантливейший певец этой страны Ахмад Захир, песни которого до сих пор любимы среди народов Востока.

Ахмад Захир родился 14 июня 1946 года в Кабуле. В юные годы он учился в престижном кабульском лицее «Хабибийя» - средства отца, который был премьер-министром в правительстве афганского монарха Захир-шаха, позволили ему получить отличное образование.

Со школьных лет Ахмад любил петь, и уже тогда из-за необычайно красивого голоса получил среди сверстников прозвище «Булбул», что в переводе означает соловей.

Свой первый концерт будущий певец дал именно в лицее «Хабибийя», после чего громкая слава уже не отходила от него ни на шаг.

Когда Ахмад окончил лицей, отец отправил его в Индию в надежде, что он начнет там карьеру, как и он сам, на медицинском поприще. Однако Ахмад и там не отрывался от музыки, продолжал изучать тонкости синтеза, ритма, мелодии, динамики, разнообразия и гармонии звуков.

В отличие от многих афганских певцов того времени, подражавших исполнителям западной эстрады, Захир пел песни персоязычных поэтов-классиков, таких как Хафиз, Саади, Бедиль, Мавлоно Балхи, Халили и др.

«Соловей Востока»

У песен Ахмада Захира поистине медово-сладкое звучание, они сразу проникают в душу, поскольку слова и музыка совпадают в смысле, гармонии и лиризме, отражают одинаковые чувства и настроение.

Певец с большим и особым вкусом выбирал стихи для своих песен, которые в основном звучат на дари, а также на пуштунском, индийском, английском языках. Его песни созданы на слова выдающихся таджикско-персидских поэтов, таких как Хафиз, Саъди, Бедил, Мавлоно Балхи, Халили, Лохути, Симин, Надирпур, Турсун-заде. Он пел о Боге и матери, о любви, о счастье и одиночестве.

Он синтезировал восточную и западную мелодии, сплетал их в новых аранжировках. Вот что писал западный интернет-портал «История одной песни» об Ахмаде Захире: «Его лирика охватывала широкий диапазон вещей, а его соблазнительная музыка была многомерна. В конце 70-х он стал национальным героем. Тогда он был истинным патриотом, и многие его песни того периода отражают его сильные политические взгляды».

За 33 года своей жизни Ахмад Захир записал свыше 22 альбомов, включающих в себя десятки любимых во многих странах мира песней.

Его считают автором песни «El Bimbo» («Танхо шудам, танхо»), вошедшей в 1971 году в популярный на Западе альбом «Lylee» и исполненной французской диско-группой «Bimb-jet».

Позже музыкальная версия этой песни (мелодия танго) была использована в фильме «Полицейская академия». Только во Франции продали больше миллиона копий песни, а во всём мире - свыше трёх миллионов дисков. Испания, Италия, Дания, Турция и Ливан были покорены этой мелодией.

За внешнюю схожесть, а также голос и стиль одежды Ахмада Захира на Западе сравнивали с выдающимся американским певцом Элвисом Пресли.

Кстати, песню Элвиса «Its now or never» («Сейчас или никогда») Ахмад Захир пел и на английском, и на родном языке, раскрывая всю ее красоту.

Роковая любовь

Томный и мелодичный голос Захира, его незаурядная внешность, заставляли девушек мечтать о встрече с ним.

Впрочем, это и сыграло роковую роль в его судьбе. В СМИ в те годы всплывали довольно похожие друг на друга истории о причинах и обстоятельствах гибели великого певца.

Так, согласно свидетельствам близких к окружению тогдашнего премьер-министра Афганистана Хафизуллы Амина людей, в певца влюбилась дочь диктатора. Амин был известен тем, что в свое время по его приказу был задушен председатель Революционного Совета страны Нур Мухаммад Тараки. В умерщвлении Тараки принимали участие адъютанты Амина - некие Талун и Рузи.

Именно Талуну приписывают исполнение приказа «хозяина» по негласной ликвидации Ахмада Захира, которого незадолго до этого спасла дочь Амина.

Узнав о любовной связи популярного певца со своей дочерью, Амин распорядился упрятать Захира в центральную кабульскую тюрьму Пули-Чархи, откуда в то время живым на волю практически никто не возвращался.

Поводом, как писали в СМИ, стали несколько его песен с призывом о борьбе за свободу. В частности, большой популярностью среди афганцев пользовалась песня Ахмада Захира «Бандаги даркор нест» («Нам не нужно рабство») на стихи Лохути.

Но любовь дочери диктатора тогда спасла его от скорой расправы. На свадьбе одной из родственниц Амина его красавица-дочь поставила отцу ультиматум: перед гостями должен выступать именно Ахмад Захир и никто другой. Отец был вынужден отдать приказ привезти из тюрьмы певца, который исполнил перед собравшимися несколько песен. Захира собирались прямо со свадьбы вновь увезти в тюрьму, но и тут его спасла любовь дочери диктатора, которая грозила устроить громкий скандал, если он останется в заключении. И Ахмад Захир вышел на свободу.

Смерть на взлете

Позже Ахмад Захир женился, но не на дочери Амина. От этого брака у певца родились двое детей – сын Ахмад Ришад и дочь Шабнам.

Середина 70-х была поистине звездным периодом популярности знаменитого певца. Его авторитет пугал власти.

Четырнадцатого июня 1979 года в компании друзей Ахмад Захир отправился на автомобиле на перевал Саланг, где, по данным местной прессы, попал в автокатастрофу в районе Чарикар. Однако его приятель, тоже певец, некий Махбубулла Махбуб и все остальные друзья, находившиеся в машине, почему-то остались живы, а погиб лишь Захир.

Медики, обследовавшие изуродованное в автокатастрофе тело певца, обнаружили на голове погибшего ровное круглое отверстие, похожее на пулевое. Но в то время этот факт, конечно, не стал достоянием общественности, а всплыл лишь спустя несколько лет, когда не стало уже самого Амина, а его семья была заключена под стражу именно в тюрьму Пули-Чархи.

Тем не менее, до сих пор в народе живет версия, что гибель Захира была тщательно спланированной акцией, которую разработал аминовский адъютант Талун...

«Когда имя твое станет вечным»

В одной из своих последних песен Ахмад Захир пел:

- Мард намирад ба марг, марг аз у ном чуст

Ном чу човид шуд, мурданаш осон кучост…

(«И после смерти ты останешься, когда имя твое станет вечным»).

Действительно, несмотря на десятилетия неспокойной жизни в Афганистане, даже спустя 40 лет после смерти, Ахмад Захир все так же популярен, как и при жизни. Ежедневно его песни звучат на десятках телеканалов и радиостанций не только в Афганистане, но и в других странах Востока. Эти песни живут в сердцах миллионов его почитателей в Афганистане, Таджикистане, Иране, Пакистане, Индии, а также в сердцах сотней тысяч таджиков и афганцев, проживающих в разных странах мира.

На могиле Ахмада Зохира в Кабуле Фото world.lib.ru

Любят и помнят до сих пор «Соловья Востока» и в Таджикистане. Его творчеству посвящены десятки теле- и радиопередач, статей. В частности, жизни и творчеству знаменитого афганского музыканта и певца Ахмада Зохира посвящены книги недавно ушедшего из жизни таджикского журналиста Султона Хамада - «Связь между Ахмадом Захиром и Мавлави» и «Ахмад Захир – Султан сердец». Многие известные исполнители Таджикистана и сегодня поют его песни.

Останки Ахмада Захира покоятся на старом кабульском кладбище «Шахеда-е Салехин», куда до сих пор не зарастает народная тропа.

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