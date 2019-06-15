В Израиле один фермер кормит 95 человек, а в Таджикистане всего – троих, и это несмотря на то, что Израиль намного уступает нам и по составу почвы и по климату.

В то время как таджикский фермер не может обеспечить едой даже членов своей семьи, израильский обеспечивает - 95 человек, американский - 79, а российский – 15.

Вы скажете, что у того же Израиля земля лучше?

Это не так. Израиль по составу почвы и климату намного уступает нам. Там и нехватка воды и низкое плодородие почвы, и другие факторы. Поэтому в Израиле, где менее 20% земель пригодны для ведения сельского хозяйства, фермеры обеспечивают потребности населения в продуктах питания на 95%.

При этом Израиль не только обеспечивает собственные продовольственные потребности, но и успешно экспортирует свою продукцию в несколько десятков стран мира, включая Европейский союз. Секрет успеха израильского агросектора - технологии.

Благодаря капельному орошению, высокоинтенсивным сортам, применению самых современных технологий страна добилась высоких темпов развития аграрного сектора. Инновационные подходы Израиля к ведению сельского хозяйства снижают климатические риски и содействуют рациональному использованию ценнейших для пустынного климата водных ресурсов.

Для сравнения:

Фото Asia-Plus

А почему всё так плохо у нас?

Причины, на самом деле, просты:

- Это следствие низкого уровня профессиональной подготовки, не соблюдения агротехнологии, недостаточного использования сельхозтехники, некачественных семян и недостаточности минеральных удобрений, - говорит Рустам Латифзода, председатель Аграрной партии Таджикистана.

Фото Asia-Plus

- Если анализировать урожайность таких культур как пшеница, овощи, картофель, лук, в условиях нашей республики, конечно, по сравнению с соседями Центральной Азии особой разницы нет – объясняет Курбонали Партоев, доктор сельхознаук. - Хотя некоторые страны, благодаря новым технологиям, новым сортам и изменением структуры почвы добиваются большей урожайности. Но с развитыми странами наши поля соревноваться вообще не могут.

Средняя урожайность основных сельхозкультур (в центнерах):

Фото Asia-Plus

Что же нужно сделать?

Ответ на этот вопрос тоже достаточно очевиден.

По словам Партоева, нужно профинансировать следующие направления:

- изучение опыта передовых стран - важно отправлять специалистов для повышения квалификации в другие страны. Возвращаясь, они должны внедрять полученный опыт.

- а вот чтобы внедрять этот опыт важно обновить материально-техническую базу.

- важно комплексно еще раз изучить структуру всей почвы Таджикистана. Она была исследована во времена СССР и за эти годы почва изменилась, например, из-за элементарного несоблюдения правил севооборота. Во многих ДФХ высевают одну и ту же культуру – хлопчатник, пшеницу. Без научно-обоснованной системы чередования улучшить структуру почву невозможно.

Фото Asia-Plus

- нужно внедрить новые местные сорта, размножить их в производственных условиях в ДФХ. Именно этот второй цикл семеноводства у нас хромает.

- начать применять повсеместно капельное орошение.

- внедрить технологии пленочной системы. В других странах растения давно выращивают под плёнкой. Это 50 раз уменьшает расход воды - пленка просто не дает воде испариться. И это также предотвращает эрозию.

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