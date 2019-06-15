Когда-то этот футболист в составе юношеской сборной Бельгии играл против команды Таджикистана. А сегодня Эден Азар – форвард знаменитого мадридского клуба «Реал».

Эден Азар - новый игрок «Мадрида»: клуб усилил свой состав одним из лучших футболистов мира. 28-летний бельгийский нападающий перешел в «Реал Мадрид» из «Челси», где несколько лет ярко демонстрировал свой талант, атакующие навыки и голевое чутьё.

Фото Gazeta.ru

На завершающем этапе своей карьеры в «Челси» Эден Азар помог английской команде выиграть Лигу Европы сезона 2018/19: в финальном матче с «Арсеналом» Эден оформил дубль и отдал голевую передачу, за что по окончании игры был признан MVP матча. Прошлым летом он получил Серебряный мяч по итогам чемпионата мира в России, а в завершившемся сезоне был включён в символическую сборную ФИФА и в команду года по версии УЕФА.

Замена Роналду

- Азар – футболист, способный изменить ход матча, играя на любой позиции в атаке. Он отличается высокой техникой, видением игры, финтами, умением быстро сменить темп и отличным голевым чутьём. После ухода из «Реала» Криштиану Роналду атака команды потеряла остроту. Думаю, этот пробел Азару по силам восполнить, - считает таджикский тренер Рахматулло Фузайлов.

Благодаря своим высоким игровым качествам Эден Азар на протяжении семи лет блистал в чемпионате Англии: в составе «Челси», куда он пришёл в 2012 году из французского «Лилля», ему удалось дважды завоевать Премьер - Лигу и Лигу Европы, а также стать победителем в Кубке Англии и Кубке Лиги.

В прошедшем сезоне Эден сыграл 52 матча, забил 21 гол и стал лучшим ассистентом Премьер - Лиги, отдав 15 голевых передач.

Кроме того, Азар – одна из главных причин недавних успехов сборной Бельгии. Футболист дебютировал в составе национальной команды в 2008 году, ему было всего 17 лет. Он принимал участие в чемпионате мира 2014 года, в Евро-2016, а также стал одной из сенсаций Мундиаля в России: Азар провел на ЧМ-2018 шесть матчей, забил три гола и трижды был признан MVP матча. Он привел свою сборную к третьему месту в турнире и был выбран вторым лучшим игроком чемпионата мира – превзойти Азара смог только Лука Модрич.

Старый знакомый сборной Таджикистана-2008

Ещё 12 лет назад, на чемпионате мира среди юношей (U-17) в Южной Корее футболисты сборной Таджикистана уже встречались на поле с 16 летним Азаром.

Тогда, впервые в истории таджикского футбола наша сборная пробилась на главный футбольный Мундиаль, завоевав бронзовые медали чемпионата Азии.

В составе той команды играли нынешние лидеры основной сборной Таджикистана Нуриддин Давронов, Фатхулло Фатхуллоев, Фарход Восиев, а также Фаррух Бердиев, Эрадж Раджабов, Давронджон Тухтасунов, Самад Шохзухуров, Ромиз Бахриддинов, Фуруг Кодиров и другие.

Наша команда в первом матче сенсационно обыграла ровесников из США со счетом 4:3. Во второй встрече Таджикистан в равной игре уступил сборной Бельгии: на последних минутах матча единственный гол забил экс-форвард «Ливерпуля», а ныне «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке.

В том же составе бельгийцев был и нападающий Эден Азар. Кстати, Бельгия заняла в группе последнее место. В последнем туре таджикистанцы проиграли Тунису со счетом 0:1 и заняли третье место. В 1/16 финала Таджикистан встретился с Перу. Игра закончилась со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались перуанцы.

- Я хорошо помню встречу нашей сборной с Бельгией, - вспоминает бывший тренер юношеской сборной Таджикистана Носир Хамидов. – О сборной Бельгии у нас не было полной информации. Только на чемпионате мира мы смогли наблюдать вживую за их игрой в матче против Туниса. Несмотря на проигрыш, бельгийцы оставили хорошее впечатление. Особенно сильно действовали на поле нынешние звезды европейского футбола – Эден Азар и Кристиан Бентеке.

По словам Хамидова, в игре против Таджикистана Азар действовал в роли «свободного художника», передвигаясь по всей передней линии атаки бельгийцев.

Самад Шохзухуров (слева), Эден Азар и Фарход Восиев. Чемпионат мира 2008г. Фото ФИФА

- По этой причине никого из наших защитников мы не прикрепили к Азару персонально, - вспоминает тренер. - Как и сейчас, бельгиец тогда больше действовал слева, перемещаясь затем в центр. За счет индивидуального мастерства Азар мог обыграть любого защитника, но на этот случай наши футболисты всегда страховали друг друга. Тот матч был равный, наши ребята могли и победить, но вратарь бельгийцев действовал без ошибок. Лишь на последних секундах матча вошедший с замены Бентеке сумел забить гол.

Новая надежда на юношей

По окончании чемпионата мира-2008 нашу сборную на родине встретили как национальных героев. Футболистам пророчили блестящие карьеры в ведущих клубах мира. Однако, не получив дальнейшей поддержки, многие игроки того звёздного состава так и остались в Таджикистане, за исключением Фархода Васиева, выступающего в российском ФНЛ. В то же время Азар и Бентеке, которым в семнадцатилетнем возрасте Васиев и Фатхуллоев мало в чем уступали, сегодня являются игроками мирового уровня.

И вот, в октябре прошлого года наша юношеская сборная (U 16) повторила успех своих предшественников, и даже сделала на шаг больше, завоевав серебро чемпионата Азии и заодно путевку на чемпионат мира в Бразилии.

На старте азиатского первенства юноши Таджикистана уступили Малайзии (2:6), затем сыграли вничью с Японией (0:0), а в решающем матче за выход в плей-офф обыграли Таиланд (2:1). В четвертьфинале юношеская сборная Таджикистана была сильнее сборной КНДР (основное время – 1:1, серия пенальти – 4:2), которая дважды в 2010 и 2014 годах становилась чемпионом Азии среди юношей. В полуфинале подопечные Зайниддина Рахимова взяли верх над ещё одним азиатским чемпионом – Южной Кореей (основное время – 1:1, серия пенальти – 7:6). В финальной встрече наши юноши уступили команде Японии со счетом 0:1, заняв в итоге второе место.

В этом году юношескую сборную Таджикистана ждет главный экзамен – чемпионат мира. Уже сейчас многие эксперты видят в наших игроках будущее таджикского футбола и возможно, звёзд как минимум азиатского футбола. В отличие от 2008 года, есть надежда, что футболисты этой сборной по окончании мирового первенства не затеряются и при поддержке руководства футбола страны добьются больших побед, как в командном, так и в индивидуальном плане.

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