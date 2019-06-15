Против бывшего председателя Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана Ихтиёра Абдуллаева действительно возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Об этом на брифинге 14 июня сообщил заместитель генпрокурора страны Эркин Юлдашев, передает «Газета.Uz».

Он также подтвердил, что по этому делу проходят еще несколько человек. В том числе бывший первый заместитель главы СГБ Джахонгир Эгамов, бывший заместитель председателя Верховного суда Узбекистана, председатель судебной коллегии по административным делам Баходир Дехканов, всего – десять бывших чиновников. Дело возбуждено по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

«По совершенным преступлениям, связанным с злоупотреблением должностных полномочий, взяточничеством в отношении бывших руководителей Службы государственной безопасности Абдуллаева, Эгамова и других около 10 должностных лиц возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия. Баходир Дехканов в числе этих должностных лиц», - сообщил Эркин Юлдашев.

Ихтиёр Абдуллаев в январе 2018 года занял пост главы СНБ, придя на смену Рустаму Иноятову, руководившему службой с 1995 года. Спустя год, в феврале 2019 года Ихтиёр Абдуллаев покинул эту должность по собственному желанию.

Его уход связывался с состоянием здоровья. В частности, сообщилось, что он за последний год перенес две операции на шейном и поясничном отделах позвоночника, а также операцию на глаза.

Ранее, с 2015 года, он работал генеральным прокурором Узбекистана, а с 2009 года — государственным советником президента.

Баходир Дехканов занимал должность заместителя председателя Верховного суда — председателя судебной коллегии по административным делам с мая 2017 года, а прежде работал заместителем председателя Высшего хозяйственного суда. В феврале нынешнего года стало известно о его задержании.

В феврале некоторые СМИ сообщили, что бывший председатель СГБ задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями»), 210 («Получение взятки») и 211 («Дача взятки») Уголовного кодекса республики. Тогда в Генеральной прокуратуре заявили, что не располагают информацией по этому поводу.

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