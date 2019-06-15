Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 июня в Душанбе провел встречи с президентами России, Казахстана, Узбекистана и премьер-министром Афганистана.

Россия

Вопросы стратегических партнёрских отношений России и Таджикистана были обсуждены на встрече главы двух стран Эмомали Рахмона и Владимира Путина.

Глава государства подчеркнул, что встречи и переговоры высокого уровня имеют огромное значение для развития и прогресса межгосударственных отношений.

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«Уверен, что наша очередная встреча придаст серьёзный импульс этому процессу», - отметил Эмомали Рахмон.

Стороны выразили удовлетворение результатами официального визита главы Таджикистана в Россию, практической реализацией подписанных ранее документов, сотрудничеством ведомств двух стран в деле расширения многогранных отношений и достигнутыми договорённостями в различных отраслях сотрудничества.

Казахстан

На встрече с президент Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Эмомали Рахмон отметил давние отношения дружбы и сотрудничества между Нур-Султаном и Душанбе, передает пресс-служба главы государства.

Токаев в свою очередь подчеркнул символичность своего визита в рамках первой зарубежной поездки в качестве избранного президента страны.

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"Что касается саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, то вы стояли у истоков этого форума, являлись одним из его инициатором. Нурсултан Абишевич Назарбаев еще в 1992 году вышел с соответствующей инициативой с трибуны ООН. Эта инициатива была поддержана, с тех пор процесс успешно развивается. Еще раз подчеркну, что вы лично внесли очень большой вклад в его развитие, а сейчас, по сути, возглавляете данный процесс", - сказал Касым-Жомарт Токаев.



Глава государства отметил, что Казахстан и Таджикистан оказывают взаимную поддержку друг другу в многосторонних структурах и международных организациях, и заявил о намерении продолжать это взаимодействие.



В завершение переговоров стороны выразили уверенность в том, что душанбинский саммит предоставит странам-участницам возможность подвести промежуточные итоги деятельности СВМДА, обменяться мнениями по вопросам обеспечения стабильности и безопасности в регионе, а также определить ориентиры и приоритеты на будущее.



Узбекистан



В ходе встречи президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон высказались за постоянную и устойчивую позицию государств и народов двух стран с целью продолжения развития стратегических партнерских отношений, и подчеркнули, что они будут стремиться к достижению целей, связанных с осуществлением ранее достигнутых договоренностей.

Были обсуждены вопросы развития торгово-экономических связей, создания совместных производственных предприятий, увеличения объема товарооборота, а также другие взаимовыгодные для сторон сфер сотрудничества.

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Также в центре внимания глав государств были вопросы решения политических проблем Афганистана, совместной борьбы с угрозами и вызовами, такими как терроризм, религиозный экстремизм, незаконный оборот наркотиков и другие негативные явления.

В связи с укреплением культурно-гуманитарных связей была отмечена целесообразность проведения «Дня Душанбе в Ташкенте» и «Дня Ташкента в Душанбе».

Афганистан

14 июня во Дворце нации Эмомали Рахмон принял премьер-министра Афганистана Абдуллу Абдуллу.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана и Афганистана как на двустороннем уровне, так и в рамках региональных и международных организаций.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что ситуация в Афганистане всегда находится в центре внимания Таджикистана.

«Мы считаем, что обеспечение мирной жизни народа дружественного и добрососедского народа Афганистана, прежде всего, должно осуществляться в рамках его национальных и государственных интересов», = заявил Рахмон.

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Стороны обсудили вопросы развития сферы торговли, взаимного инвестирования, широкого использования транзитных возможностей Афганистана, сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, информации.

Было подчеркнуто, что Совместная комиссия по экономическому, торговому, социальному и техническому сотрудничеству может сыграть важную роль в достижении плодотворных целей двух стран.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере безопасности на государственной границе двух стран, совместной борьбы с угрозами современного мира, как важного фактора обеспечения мира и стабильности в регионе.

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