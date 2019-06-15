Глава Китая Си Цзиньпинь в своей вступительной речи на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) заявил, что его страна поддерживает мир в Азии и во всем мире.

В поддержку к своим словам он процитировал основоположника персидской классики Абуабдулло Рудаки:

К добру и миру тянется мудрец,

К войне и распрям тянется глупец.

По его словам, странам необходимо рука об руку создать безопасность, уважать суверенитет, демократический путь, позволить самим выбирать политический путь.

«Построение безопасной Центральной Азии наша общая цель. Мы выступаем за диалог, вместо конфронтации», - отметил глава Китая.

По его словам, для борьбы с терроризмом необходимо принять эффективные меры, с учетами контекстов Азии.

«Развитие является ключом к разрешению всех проблем. Нашей целью является построение открытой и толерантной Азии, гармоничное существование цивилизаций», - отметил Цзиньпинь.

По его словам, в этой связи необходимо реализовать договоренности, достигнутые в рамках саммита «Один пояс, один путь».

«Китай поддержит вклад в развитие мира, сообщество единой судьбы человечества. Мы будем развиваться по мирному пути, продвигать мирное урегулирование возникших вызовов», - заключил глава Китая.

Напомним, Си Цзиньпин приехал в Таджикистан накануне с государственным визитом и для участия в работе пятого саммита СВМДА.

14 июня в аэропорту Душанбе его встретил президент Таджикистанам Эмомали Рахмон.

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В рамках госвизита встретится и проведет переговоры с главой Таджикистана и другими официальными лицами.

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