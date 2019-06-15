Владимир Путин привез в Душанбе специально для Си Цзиньпина российское мороженое.

Президент России Владимир Путин сегодня поздравил председателя Китая Си Цзиньпина с днем рождения и преподнес китайскому лидеру российское мороженое.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Путин лично заехал в резиденцию Си Цзиньпина, передает ТАСС.

"Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию", - сказал Песков.

В свою очередь Си Цзиньпин тепло поблагодарил президента РФ и заметил, что Путин очень популярен в Китае.

Несколько лет назад на Восточном экономическом саммите китайские бизнесмены рассказали Путину, что российское мороженое очень популярно в Китае.

В следующий свой визит в эту страну президент России привез это лакомство в подарок для Си Цзиньпина.

Напомним Владимир Путин и Си Цзиньпинь в настоящее время находятся в Душанбе для участия в саммите СВМДА. Сразу после саммита начнется официальный визит главы Китая в Таджикистан.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.