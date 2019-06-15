Сегодня, 15 июня в Национальном медицинском центре «Шифобахш» (Кара Боло) города Душанбе был сдан в эксплуатацию Центр реабилитации инвалидов, построенный Турецким агентством по сотрудничеству и координации (ТИКА).

В церемонии открытия центра приняли участие супруга президента Турции Эмине Эрдоган, министр здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Насим Олимзода, министр труда, миграции и занятости населения РТ Сумангул Тагойзода, представители посольства Турции в РТ, а также сотрудников медицинского центра.

Насим Олимзода выразил благодарность руководству Турции, а также ТИКА, финансировавшего работы по строительству Центра реабилитации и закупке оборудования.

"То, что на церемонии открытия Центра принимает участие первая леди Турции – добрый знак. Мы надеемся, что здесь вернут себе здоровье сотни жителей Таджикистана. Открытие центра – еще один пример нашей крепкой дружбы", - сказал глава Минздрава страны.

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Эмине Эрдоган в своей речи напомнила о дружественных связях двух народов, берущих начало столетия назад.

"Наши дружественные связи имеют исторические корни. Таджикистан и Турция имеют культурное наследие, которое тесно связано с именем великого мыслителя Мавлоно Джалолиддина Балхи. Общие исторические и культурные ценности народов двух стран предоставили благоприятные возможности для дальнейшего развития отношений между Таджикистаном и Турцией", - сказала Эмине Эрдоган.

По словам представителей ТИКА, осуществляя свою деятельность в Таджикистане с 1995 года, Агентство реализовало более 300 проектов во многих областях, от образования до здравоохранения, сельского хозяйства, поддержки административной и гражданской инфраструктуры, чрезвычайной и гуманитарной помощи.

Центр реабилитации инвалидов был подготовлен к работе в течение года после подписания протокола в 2018 году между Минздравом Таджикистана и ТИКА.

На первом этапе проекта, который был реализован в два этапа, было построено одноэтажное здание общей площадью 300 квадратных метров, выделенных руководством больницы. На втором этапе проекта Центр был оснащен медицинскими приборами и оборудованием, необходимыми для реабилитации инвалидов.

В построенном Центре будут трудоустроены специалисты физиотерапевты и эрготерапевты, прошедшие обучение за рубежом в области реабилитации инвалидов.

Кроме того, планируется предоставление послеоперационного лечения и реабилитации не только для пациентов прооперированных в Ортопедическом отделении Центра «Шифобаш», но и для инвалидов со всей страны.

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