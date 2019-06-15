Сегодня, 15 июня в Национальном медицинском центре «Шифобахш» (Кара Боло) города Душанбе был сдан в эксплуатацию Центр реабилитации инвалидов, построенный Турецким агентством по сотрудничеству и координации (ТИКА).
В церемонии открытия центра приняли участие супруга президента Турции Эмине Эрдоган, министр здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Насим Олимзода, министр труда, миграции и занятости населения РТ Сумангул Тагойзода, представители посольства Турции в РТ, а также сотрудников медицинского центра.
Насим Олимзода выразил благодарность руководству Турции, а также ТИКА, финансировавшего работы по строительству Центра реабилитации и закупке оборудования.
"То, что на церемонии открытия Центра принимает участие первая леди Турции – добрый знак. Мы надеемся, что здесь вернут себе здоровье сотни жителей Таджикистана. Открытие центра – еще один пример нашей крепкой дружбы", - сказал глава Минздрава страны.
Эмине Эрдоган в своей речи напомнила о дружественных связях двух народов, берущих начало столетия назад.
"Наши дружественные связи имеют исторические корни. Таджикистан и Турция имеют культурное наследие, которое тесно связано с именем великого мыслителя Мавлоно Джалолиддина Балхи. Общие исторические и культурные ценности народов двух стран предоставили благоприятные возможности для дальнейшего развития отношений между Таджикистаном и Турцией", - сказала Эмине Эрдоган.
По словам представителей ТИКА, осуществляя свою деятельность в Таджикистане с 1995 года, Агентство реализовало более 300 проектов во многих областях, от образования до здравоохранения, сельского хозяйства, поддержки административной и гражданской инфраструктуры, чрезвычайной и гуманитарной помощи.
Центр реабилитации инвалидов был подготовлен к работе в течение года после подписания протокола в 2018 году между Минздравом Таджикистана и ТИКА.
На первом этапе проекта, который был реализован в два этапа, было построено одноэтажное здание общей площадью 300 квадратных метров, выделенных руководством больницы. На втором этапе проекта Центр был оснащен медицинскими приборами и оборудованием, необходимыми для реабилитации инвалидов.
В построенном Центре будут трудоустроены специалисты физиотерапевты и эрготерапевты, прошедшие обучение за рубежом в области реабилитации инвалидов.
Кроме того, планируется предоставление послеоперационного лечения и реабилитации не только для пациентов прооперированных в Ортопедическом отделении Центра «Шифобаш», но и для инвалидов со всей страны.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Си Цзиньпинь награжден Орденом "Зарринточ"
Кругосветное путешествие: год в пути Фархода Калонова
Эмомали Рахмон главе Ирана: «Добро пожаловать в ваш второй дом»
Какие защитные средства от солнца выбрать в условиях Таджикистана?
Азар в «Реале». Как бывший соперник таджикских футболистов оказался в королевском клубе
«Компания по ресурсам Тибет – Эверест» вложится в «Промышленную зону Таджикистана и Китая»
Подросток из Душанбе убит в пансионате «Каратаг»
Во имя мира и гармонии. В Душанбе завершился пятый саммит СВМДА
У Си Цзиньпиня сегодня день рождения. Путин подарил ему мороженое
Путин: необходимо найти выход из ситуации с торговыми войнами
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста