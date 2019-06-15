По подозрению в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшего смерть человека, задержан несовершеннолетний житель Шахринавского района.
Как сообщает министерство внутренних дел Таджикистана, 5 мая текущего года на территории пансионата «Каратаг» между 17-летним жителем Шахринава и 14-летним жителем города Душанбе произошел конфликт.
В ходе ссоры подозреваемый нанес ученику 7 класса столичной школы множество ударов камнем по голове и другим частям тела, а затем сбросил его в забетонированную яму.
"В результате мальчик скончался от полученных травм и увечий на месте преступления", - отмечается в сообщении.
Подозреваемый в совершении этого преступления, несовершеннолетний житель Шахринава задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 110 (Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшего смерть человека) УК РТ.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Си Цзиньпинь награжден Орденом "Зарринточ"
Кругосветное путешествие: год в пути Фархода Калонова
Эмомали Рахмон главе Ирана: «Добро пожаловать в ваш второй дом»
Какие защитные средства от солнца выбрать в условиях Таджикистана?
Азар в «Реале». Как бывший соперник таджикских футболистов оказался в королевском клубе
«Компания по ресурсам Тибет – Эверест» вложится в «Промышленную зону Таджикистана и Китая»
Супруга президента Турции открыла в Душанбе Центр реабилитации инвалидов
Во имя мира и гармонии. В Душанбе завершился пятый саммит СВМДА
У Си Цзиньпиня сегодня день рождения. Путин подарил ему мороженое
Путин: необходимо найти выход из ситуации с торговыми войнами
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста