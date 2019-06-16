Лето для таджикских бойцов обещает стать жарким. Одни спортсмены уже начали собирать трофеи, другие готовятся к большим турнирам.

Пять медалей за неделю

После небольшого перерыва, связанного со священным месяцем Рамазан, таджикские единоборцы снова вышли на поле битвы. Золотой почин сделал столичный боксер Баходур Усмонов.

Фото Olympic.tj

На XI Международном турнире по боксу памяти героев Казахстана Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова, который проходил 5-9 июня в Атырау, чемпион Азии Усмонов снова был лучшим в своем весе.

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Азербайджана, Кыргызстана, России, Узбекистана, Таджикистана и 11 регионов Казахстана.

Баходур взял золото, победив четырех соперников. В стартовом бою он уверенно победил казахского спортсмена. Затем одолел еще одного представителя хозяев турнира и азербайджанского боксера. В финале Усмонову противостоял опытный боксер национальной сборной Казахстана Дильмурат Мижитов. Непростой поединок завершился победой Баходура.

Также на международном турнире в Казахстане бронзовые медали завоевали таджикские боксеры Бахтиёр Мирзомухаммад и Мухаммад Аброриддинов.

Напомним, это третья золотая медаль Баходура Усмонова в 2019 году. В феврале ему удалось занять первое место на международном турнире памяти Д.Шопокова в Кыргызстане.

В апреле, на чемпионате Азии в Таиланде Баходур Усмонов сумел завоевать вторую золотую медаль в нынешнем сезоне. На этом важном азиатском первенстве Усмонов сначала победил японца Даисуки Наримацу и затем одолел Тугрулбека Паззиева из Туркменистана. В полуфинале Баходуру противостоял опытный казахский спортсмен Саматали Толтаев, над которым он сумел одержать победу и выйти в финал. В финальном бою наш спортсмен победил монгольского боксера Чинзогира Баатарсуха.

Сразу за соревнованиями в Казахстане стартовал международный турнир по борьбе кураш в городе Бухара соседней республики Узбекистан.

В состязаниях, посвященных памяти известного на Востоке религиозного деятеля Баховаддина Накшбанди, приняли участие более 200 борцов из Центральной Азии и России. В составе таджикской команды отличились Додохон Курбоналиев (+100 кг) и Хакназар Назаров (81 кг). У Додохона «серебро» турнира, а у Хакназара – бронзовая медаль.

Место встречи - США

Наконец определилось место, дата и соперник таджикского боксёра Мехрубона Сангинова. После долгого ожидания объявлено, что 28 июня Мехрубон в Лас-Вегасе (США) проведет бой с американским боксером Джарвисом Уиллямсом, имеющим в послужном списке 8 побед и 2 поражения. Причем 5 боев Джарвис закончил нокаутом.

Фото Asia-Plus

В 2017 году Сангинов стал чемпионом мира, победив американца Стефена Дерстайна. Бой состоялся по версии World Boxing Board в Шарлотте (штат Каролина, США). В первом же раунде техническим нокаутом он поразил американца, став чемпионом мира.

В сентябре прошлого года Мехрубон завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. Поединок был главным боем вечера профессионального бокса в американском штате Луизиана. Бой Сангинова против американца Кемерона Буроуджонса длился 10 раундов. В 2017 году Мехрубон Сангинов был избран председателем Федерации бокса Душанбе.

В сентябре прошлого года Мехрубон подписал контракт с элитной командой «The Money Team» (США), которой руководит известный боксер Флойд Майвезер.

Сейчас он продолжает тренироваться в США.

- На базе этой команды я не раз проходил сборы, и мне здесь все знакомо - от методов тренировок до спортсменов и тренеров. На данный момент команда ТМТ считается одной из лучших в мире профессионального бокса, подписать контракт с ней - уже большое дело. Мне очень приятно, что моими делами будет заниматься именно эта организация. Рады контракту и в самой ТМТ. Первое их слово после подписание контакта было «Добро пожаловать в команду, чемпион!", - сказал Сангинов в интервью «АП».

Между тем в США планируют провести свои бои и другие таджикские бойцы.

Так, 14 июня на турнире Bellator-222 в Нью-Йорке представитель Таджикистана Некруз Мирходжаев встретится с американским файтером Маркусом Сурином.

Фото: соцсети

В прошлом году известный таджикский боец Лоик Раджабов подписал контракт с одной из крупнейших американских бойцовских лиг - «Professional Fighters League», и теперь, 25 июня он проведет бой в Нью Джерси против француза Илиеса Джируна.

А вот другой именитый таджикский боец – Давлатманд Чупонов, не испытавший еще горечь поражений, вместе со своим тренером Данилой Кузьминым начал подготовку к следующему бою, который состоится в России.

Он проведет поединок против россиянина Арби Мовсарова на международном турнире «Gorilla Fighting Championship» (GFC) 27 июля в городе Пенза.

Лоик Раджабов Фото: соцсети

Любителей джиу-джитсу и грепплинга ждут захватывающие поединки на чемпионате Азии в Индии, который пройдет с 14 по 17 июля.

Состав сборной Таджикистана на этот турнир следующий: Комил Боймуродов (77 кг.), Хушвахт Рахмихудоев (82 кг.), Хушдил Джафаров (62 кг.), Довудшох Зиёев (67 кг.), и Косим Суфиев (56 кг.).

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